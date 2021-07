Mkhitaryan : "Mourinho ne se soucie pas si on joue un mauvais football"

L'international arménien est content de travailler de nouveau avec le coach qu'il a eu à Manchester United.

José Mourinho "se moque de savoir si nous jouons un bon ou un mauvais football", déclare la star de la Roma Henrikh Mkhitaryan, alors que l'entraîneur portugais qui cherche à instaurer une mentalité de gagnant dans la capitale italienne. The Special One est de retour cet été en Serie A, après avoir déjà goûté à la gloire dans cette compétition avec l'Inter.

On disait de Mourinho qu'il était déclin après ses passages mitigés à Manchester United et Tottenham. Ses détracteurs l'ont aussi étiqueté comme trop défensif, mais son bilan continue de parler de lui-même et du côté de l'Olimpico on ne se soucie pas de la façon dont les résultats sont obtenus. Logique pour un club qui n'a plus rien gagné depuis 2008.

Mkhitaryan partage cet état d'esprit. L'international arménien a confié à Sky Sport Italia qu'il était content de travailler à nouveau avec un entraîneur sous lequel il a remporté son dernier trophée en 2016-17 : "Mourinho est très ambitieux, il veut toujours gagner. Il s'en moque si nous jouons un bon ou un mauvais football, tout tourne autour des trois points. Tout le monde sait qu'il a presque tout gagné."

Mkhitaryan est excité par cette nouvelle collaboration avec le technicien lusitanien. Pourtant, les deux hommes ne s'étaient pas quittés dans les meilleurs termes. Le joueur avait même adressé à une pique à l'entraineur lorsqu'il s'est engagé avec Arsenal. Un épisode qu'il souhaite cependant oublier désormais : "Je ne veux pas parler du passé, nous en avons discuté ensemble et sommes repartis de zéro à un niveau différent. Je sais ce qu'il demande à ses joueurs et je suis prêt à tout donner."

Mkhitaryan explique son choix de rester

Le joueur de 32 ans a été cédé aux Gunners dans le cadre d'un accord qui a vu Alexis Sanchez rallier Old Trafford en janvier 2018. Il aurait pu partir en voyant Mourinho débarquer, mais il a choisi de continuer avec La Louve. Appelé à s'expliquer sur cette décision, Mkhitaryan a déclaré: "Je suis resté parce que je croyais au projet de ce club, je l'ai aimé dès le premier jour. Je suis heureux ici, j'aime l'équipe et la ville. Je pense que nous pouvons gagner quelque chose avec les Giallorossi. J'ai reçu des offres d'Italie et de l'étranger, mais j'ai choisi de rester et j'en suis satisfait."

Mkhitaryan est avec la Roma depuis septembre 2019, après avoir initialement été prêté, et a disputé 73 apparitions pour le club, marquant 24 buts.