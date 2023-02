Joao Felix a admis avoir été "surpris" de voir Cristiano Ronaldo sur le banc de touche pour le Portugal à la Coupe du monde, mais a loué sa réaction à

Fernando Santos a surpris tout le monde en laissant l'attaquant vétéran sur le banc pour le match des huitièmes de finale du Portugal contre la Suisse, où le remplaçant de Ronaldo, Goncalo Ramos, a inscrit un triplé lors de la victoire 6-1. Il semble que le facteur de choc se soit étendu au camp de l'équipe nationale, bien que Felix ait souligné que le joueur de 37 ans n'a jamais fait de problème avec le reste de l'équipe.

Le Portugal a fini sorti par le Maroc

"Nous avons été surpris, parce que voir Cristiano sur le banc n'est pas quelque chose auquel on est habitué", a déclaré Felix dans une interview accordée au média espagnol AS. "Mais c'était la décision de l'entraîneur : c'est lui qui décide. Cristiano a très bien réagi, car nous tirions tous dans la même direction et nous avons créé des ondes positives. Sa réaction a été très bonne pour nous tous, car il a cherché à donner confiance à l'équipe et à faire comprendre que nous étions tous dans le même bateau. C'était vraiment bien pour nous et il n'a cessé d'être d'une aide précieuse à tous égards."

Le triplé de Ramos lui a valu une place en quart de finale, une fois de plus au détriment de Ronaldo. Mais l'équipe de Santos s'est inclinée face au Maroc, qui a surclassé le tournoi, et le joueur de 37 ans est entré en jeu en deuxième mi-temps, sans succès. Ronaldo, qui bat désormais des records en Arabie saoudite avec Al-Nassr, n'a pas été surpris par la décision de Felix : "Il n'y avait plus rien à gagner pour lui en Europe. Il a écrit son nom dans les livres d'histoire et maintenant il va écrire son nom dans les livres d'histoire en Arabie Saoudite."