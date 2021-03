Miralem Pjanic : "Je n'ai pas signé au Barça pour repartir l'année suivante"

S'il n'entre pas vraiment dans les plans de son entraîneur au Barça, le milieu de terrain entend bien se battre pour gagner sa place en Catalogne.

C'était l'une des opérations les plus discutées de l'été. Arthur à la Juventus, Miralem Pjanic à Barcelone. Un échange de bons procédés qui a conduit le Brésilien à poursuivre son développement du côté de la Vieille Dame, et le Bosnien à sérieusement ronger son frein en Catalogne. En effet, Miralem Pjanic a très peu joué depuis son arrivée. Son entraîneur Ronald Koeman lui préfère d'autres éléments et l'ancien du FC Metz et de l'Olympique Lyonnais s'attendait à être traité d'une toute autre manière...

"Ce que je demande à Koeman ? De la continuité"

Malgré tout, Miralem Pjanic refuse de baisser les bras et ne veut pas entendre parler d'un départ au prochain mercato estival. "Je veux rester, bien sûr, je n'ai pas signé au Barça pour repartir l'année suivante. J'ai signé pour marquer l'histoire d'un club qui était sur mon chemin depuis de nombreuses années", assure le joueur à Mundo Deportivo.

"Ce que je demande à Koeman ? De la continuité, deux ou trois matchs pour pouvoir montrer mon football. C'est ce dont tout joueur a besoin. Mais je vais continuer à travailler à chaque entraînement pour mériter cette opportunité. Le coach mise beaucoup sur les jeunes de La Masia, c'est très bien pour le club parce que ça permet de garder un style et de parier sur des joueurs que tu as formés. Mais je peux amener mon expérience dans des matchs importants", promet celui qui est désormais âgé de 30 ans.

Devancé de manière surprenante par les jeunes Ilaix Moriba et Riqui Puig et plus logiquement par les cadres que sont Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri ou encore Sergi Roberto, Miralem Pjanic va toutefois devoir batailler pour trouver sa place. En décembre dernier, il avait déjà pesté contre son temps de jeu famélique.

"Dois-je jouer plus ? Oui, et c'est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends même pas la raison de cette situation. Il est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l'entraîneur m'a remis en question j'ai toujours répondu, j'ai bien fait, j'ai joué de bons matchs", avait-il confié, amer.