EDF - Deschamps : "Je mettrai l'équipe la plus dangereuse possible"

Le sélectionneur a promis quelques ajustements à la veille du déplacement sur la pelouse du Kazakhstan ce dimanche.

Deuxième rendez-vous pour l'équipe de France dans ce début de qualifications pour le Mondial au Qatar : au Kazakhstan ce dimanche (15h). Avec l'obligation de l'emporter, surtout après le nul de mercredi contre l'Ukraine.

"On aurait eu la même obligation dans cette configuraton où l'adversaire n'a rien à perdre, a tenu à tempérer Didier Deschamps en conférence de presse. On aura peut-être un peu plus de pression. Je parlerais plus d'obligation du résultat en tenant compte de la spécificité du terrain auquel ils sont plus habitués. Comme d'habitude, on a l'obligation de devoir gagner. Ce que le Kazakhstan a fait sur les derniers matches, c'est solide."

Mais le sélectionneur refuse de parler d'un match piège : "C'est une situation qui se répète quelques fois. Avec mon staff, on connait bien cett équipe. La difficulté pour les adversaires, c'est le décalage horaire. La nuit a été plus ou moins courte pour certains joueurs.

"C'est une pelouse (synthétique) sur laquelle mes joueurs ont moins l'habitude de jouer. On sait qu'on va jouer sur cette pelouse demain. A partir de là, il faudra faire en sorte d'être à notre niveau face à un adversaire qui n'a rien à perdre."

Deschamps a également évoqué l'équipe qu'il alignera face à un adversaire d'un bien moindre calibre. "J'ai le choix avec plusieurs joueurs de haut niveau qui peuvent évoluer dans plusieurs positions. Je vais en choisir un qui me semble plus adapté par rapport à l'adversaire, pour le mettre en difficulté. Je fonctionne toujours comme ça, de mettre une équipe censée avoir la maitrise de jeu, la plus dangereuse et la plus efficace possible."

Sans pour autant vouloir mettre la pression sur ses ouailles, à quelques mois de l'Euro. "Si on va par là, à chaque match où ils ont du temps de jeu, ils doivent le ramener à leur crédit. Comme je le dis à chaque fois, à chaque fois qu'ils ont du temps de jeu, c'est leur intérêt d'être le plus performant possible à travers un collectif. On aura un travail d'analyse, mis bout à bout pour des décisions finales."

"Le football reste du football"

Interrogé sur les différences entre générations, Didier Deschamps n'a pas voulu se plier au jeu des comparaisons. "Je n'aime pas comparer les générations. J'ai eu la chance et le privilège de faire partie d'une génération qui a gagné des titres. Celle que j'ai à ma disposition a gagné un titre en 2018.

"Le footbal a évolué, les données athlétiques sont bien meilleures. Il y a cette capacité à répéter les efforts à haute intensité, mais ça reste du football. C'est toujours le technique qui fera la différence. Le football reste le football."

Enfin, le sélectionneur a fait le point sur l'état de forme de Paul Pogba, pas au mieux ces derniers temps : "Il n'est pas au top, bien évidemment. Sur son entrée en jeu contre l'Ukraine, ça coincide aussi avec une période ou l'équipe de France n'était pas dans une bonne période. Ces trente minutes lui font du bien.

"Comme tout joueur qui revient d'une blessure, il mettra du temps. La situation en novembre, il venait avec peu de temps de jeu, cela ne l'a pas empêché de faire un grand match contre le Portugal. Il a besoin de temps de jeu pour parfaire sa condition physique."