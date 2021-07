Milik de retour lundi à la Commanderie

L’attaquant polonais Akradiusz Milik est attendu ce lundi au centre d’entrainement de l’OM.

Les supporters de l’Olympique Marseille ont de quoi se frotter les mains. En début de semaine prochaine, un visage connu réapparaitra à la Commanderie. Celui d’Arkadiusz Milik. L’homme qui est derrière la bonne seconde partie de saison réalisée par les Phocéens sera de retour au club.

L’avant-centre polonais est à l’arrêt depuis le mois de mai dernier et l'ultime match du précédent championnat. Il avait alors contracté une blessure au genou. Un coup dur et qui l’avait privé de participation au championnat d’Europe avec son pays.

Depuis, Milik a pu parfaitement se soigner. Et aujourd’hui, il est apte pour reprendre le travail. Selon ce que révèle La Provence dans son édition du jour, il débutera lundi par des séances personnalisées alors que ses coéquipiers, eux, bénéficieront de deux jours de repos.

Milik n’a pas de concurrent à son poste

Le retour à la compétition du numéro 9 marseillais est espéré soit pour OM-Saint-Etienne, soit à Monaco en septembre. D’ici là, l’entraineur Jorge Sampaoli pourra compter sur Bamba Dieng et Dario Benedetto pour occuper la pointe, comme ce fut le cas lors des matches de préparation. Un départ de l’Argentin n’est pas à exclure non plus, car il est en contacts avancés avec l’équipe brésilienne de Sao Paulo.

Arrivé à Marseille en janvier dernier, Milik a inscrit 10 buts en seulement 16 apparitions avec la formation provençale. Il y est lié jusqu’en 2022, mais il dispose d’une clause dans son contrat qui lui permet de s’engager avec un grand club européen pour des frais limités. Une clause qui a peu de chances d’être activée cet été.

Bien sûr, l’ancien napolitain ne participera pas ce samedi au dernier match amical de l’intersaison des Phocéens. Au Vélodrome, et devant 30000 spectateurs, les Phocéens se mesurent à Villarreal.