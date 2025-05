Milan - Bologne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Finale de Coupe d'Italie explosive ! L'AC Milan et Bologne s'affrontent à Rome pour un trophée et un billet européen.

Le Stadio Olimpico de Rome est le théâtre d'une finale de Coupe d'Italie aux enjeux multiples ce mercredi soir. L'AC Milan et Bologne, qui se sont affrontés en Serie A la semaine dernière (victoire 3-1 de Milan), se retrouvent pour un duel où un trophée et une qualification pour la Ligue Europa sont en jeu. Pour les Rossoneri, c'est l'occasion de sauver une saison mitigée, tandis que pour les Rossoblù, c'est la chance d'écrire une page d'histoire. "Ti Voglio" (Je te veux), titre la Gazzetta dello Sport, illustrant l'envie des deux camps.

Milan : La Coupe pour l'Europe et la confiance

Après un début de règne marqué par la victoire en Supercoupe d'Italie, Sergio Conceiçao et l'AC Milan ont connu une saison en dents de scie, notamment en championnat où une place dans le top 6 semble compromise. Cette finale de Coupe représente donc bien plus qu'un simple trophée : c'est la voie la plus réaliste pour un retour en Europe. La victoire récente contre Bologne en championnat, après avoir été mené, a confirmé une dynamique positive (quatre victoires de rang) et la montée en puissance d'un système tactique qui semble mieux convenir à l'équipe. Portés par un Christian Pulisic efficace (11 buts en Serie A) et un Rafael Leão toujours capable de fulgurances, les Milanais veulent croire en leurs chances de remporter leur première Coupe d'Italie depuis 22 ans. Conceiçao, malgré les rumeurs sur son avenir, reste concentré sur cet objectif : "Le futur ne compte pas, maintenant seul gagner compte".

Bologne : Écrire l'histoire après 50 ans d'attente

Pour Bologne, cette finale est un événement historique. Le club n'a plus soulevé ce trophée depuis 1974 et rêve d'un exploit retentissant. Le parcours des hommes de Vincenzo Italiano, qui ont notamment éliminé Monza et l'Atalanta avant de surclasser Empoli en demi-finale, a été remarquable. Emmenés par un Riccardo Orsolini en grande forme (buteur contre Milan la semaine dernière et contre l'Inter en février), les Rossoblù ont prouvé leur valeur. Même si la défaite récente à San Siro a freiné leurs ardeurs en championnat dans la course à la Ligue des Champions, l'entraîneur bolonais est confiant : "L'élan de Bologne est en hausse. Ecrivons l'histoire !". Il compte sur la "cohésion folle" de son groupe et le talent de ses individualités comme Orsolini et Ndoye pour créer la surprise.

Un duel sur les ailes et des individualités attendues

Cette finale promet un duel tactique intéressant, notamment sur les ailes où les paires Pulisic-Leão côté milanais et Orsolini-Ndoye côté bolonais tenteront de faire la différence. Les deux équipes possèdent des joueurs capables de débloquer la situation sur un exploit individuel. Si Milan part légèrement favori au vu de la dynamique récente et de l'historique (6 victoires à 4 contre Bologne en Coupe), cette finale s'annonce ouverte et indécise. La pression sera sur les épaules des deux formations, qui jouent une grande partie de leur saison sur ce match à Rome.

Sur quelle chaine regarder AC Milan - Bologne ?

📍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France Non diffusé L'Équipe Live Foot (abonnement requis) 🇮🇹 Italie Canale 5 Italia Mediaset Infinity 🇩🇪 Allemagne / 🇧🇪 Belgique DAZN DAZN App 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport Ziggo Go 🇵🇹 Portugal Sport TV 1 Sport TV Multiscreen 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 Premier Player 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 1 Polsat Box Go 🇷🇺 Russie Match TV matchtv.ru

💡 Astuce VPN : certaines chaînes peuvent nécessiter une connexion via un VPN pour être accessibles depuis la France.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match AC Milan vs Bologne

Le match final de la Coppa Italia entre l'AC Milan et Bologne se déroulera au Stadio Olimpico de Rome, en Italie.

Il débutera à 21h00 le mercredi 14 mai, heure française

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe AC Milan

Youssouf Fofana et Rafael Leão, absents lors du match de préparation disputé vendredi à San Siro, pourraient effectuer leur retour dans le onze de départ à Rome. Pour animer le secteur offensif, plusieurs options s’offrent à Stefano Pioli : Leão, Santiago Gimenez, Tammy Abraham, Christian Pulisic et Luka Jovic sont tous en lice pour occuper les postes d’attaque.

En défense, Fikayo Tomori postule également à une place de titulaire. En revanche, Warren Bondo et Riccardo Sottil sont officiellement forfaits.

Infos de l'équipe de Bologne

Santiago Castro, touché au pied, est incertain pour ce match. En cas de forfait, c’est Thijs Dallinga qui devrait être aligné en pointe.

Sur les ailes, Riccardo Orsolini devrait occuper le flanc droit, tandis que le couloir gauche pourrait être confié à Dan Ndoye, Nicolò Cambiaghi ou Benjamin Domínguez.

Enfin, pour le poste de latéral droit, la concurrence est ouverte entre Emil Holm, Lorenzo De Silvestri et Davide Calabria, ancien joueur du Milan, qui pourrait retrouver son ancienne maison sous un autre maillot.

