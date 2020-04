Meunier : "Mon objectif principal est de rester au PSG"

En fin de contrat avec le PSG, le défenseur belge a présenté ses atouts à ses prétendants lors d'un live sur Instagram.

En cette période de confinement en et dans d'autres pays européens comme l' et l' , les joueurs de football en profitent pour rester en contact avec les fans grâce à leurs réseaux sociaux. Si Karim Benzema a beaucoup fait parler lors de son dernier live Instagram en attaquant ouvertement Olivier Giroud, d'autres joueurs profitent également de ces lives pour donner de leurs nouvelles, donner leurs avis et évoquer leur avenir.

C'est le cas de Thomas Meunier. En fin de contrat avec le , le défenseur belge n'a toujours pas prolongé son bail avec le champion de France en titre. Avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie du Coronavirus, le défenseur droit du PSG a été au coeur de nombreuses rumeurs sur son avenir et notamment concernant le fait qu'il aurait déjà signé au , l'adversaire du club de la capitale en huitièmes de finale de , pour la saison prochaine.

"Je ne suis pas un mauvais achat même si je perds une jambe"

Ce mardi, en coopération avec le média belge RTBF, Thomas Meunier a organisé une live sur Instagram dans lequel il a évoqué son avenir et il donne encore la priorité au PSG : "Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme".

Habitué au second degré, le défenseur belge a présenté ses atouts pour se vendre auprès de ses prétendants : "Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe ! Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre au niveau de l'investissement, et je pense qu'ils le savent. Ils ont tout à gagner".

Thomas Meunier a également évoqué sa manière de vivre le confinement : "Je trouve ça étonnamment très agréable après une saison très chargée. Voir mes enfants 24H/24 c'est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à rester à la maison. Mais le ballon me manque quand même, et je me réjouis de retourner au Camp des Loges. J'espère malgré tout qu'on pourra reprendre vers la mi-mai. Même jouer à huis clos, cela rapportera de l'argent, et je pense qu'on y viendra. Si on annule tout, ce sera une saison blanche, et cela aura des répercussions négatives pour le football."