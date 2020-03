PSG - Rai : "Ce n’est pas évident d’être Neymar"

L'ancienne gloire du PSG a concédé être un admirateur de Neymar, tout en comprenant ses difficultés pour porter tout un projet sur ses épaules.

Si Neymar est aujourd'hui la star incontestée du avec Kylian Mbappé, l'ancien de Santos et du n'est pas le premier brésilien a avoir fait lever le Parc des Princes. Il faut dire que le PSG a toujours eu une relation particulière avec les sud-américains. Entre 1993 et 1998, c'était Rai, vainqueur de la Coupe du Monde en 1994 avec la Seleçao, qui marquait les esprits. Mais l'ancienne gloire du club le reconnaît : Neymar force l'admiration.

"La qualification face à Dortmund n’est qu’un chapitre"

"Je l’admire beaucoup. Paris a la chance de posséder un génie du jeu. Il l’a démontré maintes fois, encore récemment contre Dortmund. Il a les moyens de mener le club jusqu’au bout de ses ambitions", a ainsi déclaré le Brésilien, dans un entretien accordé à Football.

"Ce n’est pas évident d’être Neymar, c’est un phénomène dont chaque geste est scruté dans le monde entier, ce n’est pas facile pour lui. Mais il est en train de construire son histoire avec Paris et je suis certain qu’elle sera très belle. La qualification face à Dortmund n’est qu’un chapitre. Par ses larmes après la victoire, il a révélé son côté humain, toute la volonté qu’il a en lui pour faire gagner le PSG", a ensuite ajouté Rai. L'avenir confirmera ou non cette lecture des évènements.