Metz – OM : Diffusion TV, streaming et compos probables

Vainqueur de Reims au Vélodrome le week-end dernier, l’OM affronte Metz dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.

Eliminé de Ligue des champions, mardi soir, par le Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille se concentre désormais sur le championnat national. Ce vendredi 18 août 2023, Marcelino et ses poulains sont en déplacement chez les Messins pour ouvrir le bal pour la deuxième journée de Ligue 1 cette saison.

L’OM pour enchaîner, les Grenats veulent se relancer

Ce match est un duel très attendu en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 en France. Après leur douche froide d’entrée contre le Stade Rennais (5-1), les Grenats tenteront de se remettre sur les rails pour ne pas connaître un début de saison difficile. Le public des Messins est un atout pour le technicien roumain, László Bölöni, et ses joueurs du FC Metz.

De l’autre côté de la ligne de bataille, Marseille, qui vient d’une élimination désastreuse en Ligue des champions contre le Panathinaïkos, va chercher à poursuivre son invincibilité en Ligue 1. Difficiles vainqueurs de Reims (2-1) au Vélodrome pour commencer, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers, qui ont connu une préparation mitigée, vont tenter de confirmer face à Metz, vendredi.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

Metz – OM

Ligue 1 France

Stade Saint-Symphorien

A 21h française

Les équipes probables du Metz – OM

Metz: Oukidja – Kouao, Traoré, Candé, Udol – Camara, N’Doram, Jean Jacques – Sabaly, Mikautadze, Maziz

OM: Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Sarr, Rongier, Kondogbia, Ounahi - Ndiaye, Aubameyang

Sur quelle chaine suivre le match Metz – OM

La rencontre entre Metz et l’OM sera à suivre ce vendredi 18 août 2023 à partir de 21h sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.