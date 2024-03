Messi en chute libre ! L'incroyable baisse

La valeur marchande de Lionel Messi a chuté depuis son transfert à l'Inter Miami, selon un nouveau rapport.

Transfermarkt publie un certain nombre de valeurs marchandes pour les joueurs et en novembre, ils ont évalué le vainqueur de la Coupe du monde à 35 millions d'euros, mais cette valeur a maintenant chuté à 30 millions d'euros. Cette baisse est compréhensible, compte tenu de l'âge de Messi et de ses légers problèmes de blessure depuis son départ pour les États-Unis. Messi, 36 ans, a disputé les trois premiers matches de la saison MLS, inscrivant trois buts au passage, mais le capitaine de l'Inter Miami a manqué les trois matches suivants, contre l'Impact de Montréal, DC United et les New York Red Bulls, en raison d'une blessure musculaire.

La saison dernière, il a fait six apparitions en MLS et en a manqué cinq pour cause de blessure. Dominic Becker, administrateur de données de Transfermarkt pour l'Amérique du Nord, a expliqué : "Messi reste la star de la MLS et, malgré son âge, il est toujours l'un des meilleurs footballeurs de la planète.

Mais l'âge est un facteur, même pour Messi. Il est de plus en plus confronté à de petites blessures et il était impossible d'éviter une rétrogradation". La prochaine rencontre de l'Inter Miami aura lieu samedi contre New York City en MLS. Reste à savoir si Messi sera de la partie.