Messi : aucune négociation avec d'autres clubs, ni de rencontres avec les candidats à la présidence du Barça

Le contrat de l'Argentin avec le Barça expire le 30 juin, mais l'avenir de Messi reste un mystère. La dernière fois qu'il a parlé, c'était à Goal.

Malgré les rumeurs insistantes et les "fake news" constantes apparaissant dans différents médias, il n'y a pas de négociation en cours pour l'avenir de Lionel Messi, ni de contacts avec d'autres clubs. Naturellement, diverses équipes souhaitent savoir comment Lionel Messi va et quels sont ses projets futurs, mais l'Argentin et son entourage savent clairement que ce n'est pas le moment de penser à ces sujets, en plein milieu de saison.

Malgré le fait que le téléphone de Jorge Messi doit être en feu, le père et l'agent du joueur, qui est en depuis plusieurs mois, sait que ce n'est pas le moment de négocier avec absolument n'importe qui. Ils ne veulent pas que quiconque leur fixe une deadline et le clan Messi a une feuille de route claire: regardez et attendre. Le joueur, pour sa part, veut rester concentré sur le côté sportif, il veut continuer à être performant et bien sûr, maintenant il n'est pas pressé de clarifier son avenir.

Il sera libre de négocier avec n'importe quel club à partir du 1er janvier 2021 et son contrat actuel avec le expirera le 30 juin de l'année prochaine. En ce sens, malgré les différentes spéculations logiques dans ce type de situation, il n'y a pas eu de contacts avec les différents candidats à la présidence du FC Barcelone, malgré l'excellente prédisposition et les différentes propositions de tous pour s'entendre sur la continuité de l'Argentin au Camp Nou.

Comme Goal l'a appris de sources très solvables, Lionel Messi et son clan, pour l'instant, n'échangent pas avec d'autres équipes, n'ont pas de négociations en cours avec aucun club éventuellement intéressé par les services du numéro 10, et n'ont pas non plus rencontré les candidats à la présidence du Barça. Peut-être que Leo est déjà très clair sur son avenir, ou peut-être qu'il repense tout. Pour l'instant, tout le monde essaye de deviner ce qu'il compte faire.

Nous devrons attendre dans les prochaines semaines, voir les prochains mois, que les choses se décantent ou que Messi prenne la parole pour faire connaître ses intentions pour son futur. La dernière fois que Messi a pris une position publique, c'était après son interview exclusive sur Goal, l'été dernier, où il a révélé qu'il resterait au FC Barcelone et remplirait son contrat, car il ne porterait jamais le club de sa vie devant les tribunaux.

En attendant, Lionel Messi est occupé à tenter de porter le FC Barcelone, mal en point sportivement cette saison. Les Catalans pointent à la huitième place en avec déjà neuf points de retard sur le leader du championnat, la . Qui plus est, si l'Argentin veut décrocher une nouvelle avec son club de coeur, il devra venir à bout de l'un de ses prétendants à sa signature la saison prochaine, le PSG.