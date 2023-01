Messi a précipité la chute de Cristiano Ronaldo au Real Madrid !

Le salaire de Messi a exacerbé la chute de Ronaldo avec le Real Madrid.

La rivalité dans les carrières de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est devenue plus amicale ces dernières saisons, mais au plus fort de leur prime Clasico-playing, le salaire de Messi a exacerbé la chute de Ronaldo avec le Real Madrid.

Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Real avec 450 buts en 438 matches entre 2009 et 2018, mais il a quitté le club de manière acrimonieuse à la fin de cette période, en rejoignant la Juventus pour 117 millions d'euros.

Pendant que Ronaldo battait les records de buts du Real, Messi faisait de même pour le FC Barcelone, et les deux hommes ont partagé 12 des 13 Ballons d'Or entre 2008 et 2021. Mais si le Portugais pouvait suivre l'Argentin, la plupart du temps, sur le terrain, en dehors, son salaire était loin derrière.

"S'il ne pouvait pas dire qu'il était le meilleur, il voulait au moins être le mieux payé", rapporte le quotidien espagnol El Mundo. "C'était un comportement qui est devenu presque pathologique.

"Combien tu le paies ?"

Pendant des années, il a été obsédé par le salaire de Messi à Barcelone, jusqu'à ce qu'il coince Josep Maria Bartomeu lors d'une cérémonie de remise de prix, en compagnie de son agent de l'époque, Jorge Mendes, et lui demande : "Combien tu le paies ?".

C'est le début du schisme entre Ronaldo et Mendes, qui a abouti à leur séparation en décembre.

Mendes voulait que Ronaldo reste et lui a dit qu'il pouvait gagner deux Ballons d'Or de plus là-bas. Au lieu de cela, Ronaldo est parti à la Juve, où son salaire a grimpé à 566 000 euros par semaine.

Ronaldo est ensuite retourné à Manchester United pour un deuxième passage malheureux avant de rejoindre Al Nassr le 1er janvier pour un contrat de 200 millions d'euros par an.

Il a déjà retrouvé Messi, et a été le capitaine - et le buteur - de l'équipe de la saison de Riyad lors d'une défaite 5-4 contre le Paris Saint-Germain de Messi lors d'un match amical.

Mendes n'a joué aucun rôle dans le transfert de Ronaldo au Moyen-Orient, n'ayant pas réussi à obtenir le transfert du joueur vers un club de la Ligue des champions après que sa relation avec Man Utd ait tourné au vinaigre.