Mercato, Zidane aurait posé deux conditions pour prendre les rênes de Chelsea

Zinedine Zidane serait proche de prendre les rênes de Chelsea selon la presse anglaise. Le coach français aurait posé deux conditions aux Blues.

50 nuances de bleu... Après avoir remporté les plus grands trophées sous la vareuse de l'équipe de France avec la Coupe du monde 1998 et l'Euro en 2000, et après avoir conduit le Real Madrid à trois Ligues des champions de rang depuis le banc, et avant peut-être de succéder à Didier Deschaps à la tête de l'équipe de France dans un futur proche, Zinedine Zidane s'apprêterait, selon la presse anglaise, à s'installer sur le banc des Blues de Chelsea en Premier League.

Le coach tricolore, annoncé un temps sur le banc de Manchester United, est libre de tout engagement contractuel depuis son départ du Real Madrid en mai dernier après avoir remporté trois C1 de rang avec le pretigieux club merengue. Mais Zizou ne compte pas rejoindre les Blues si certaines de ses exigences ne sont pas acceptées. Des exigences sportives et liées avant tout à la performance de l'équipe. Mais des exigences surtout très élevées.

En effet, si Zidane devait débarquer en Premier League l'été prochain, Chelsea devra se plier à sa requête de conserver coûte que coûte Eden Hazard selon The Sun. L'international belge est pourtant annoncé au Real Madrid, mais ne serait pas difficile à convaincre de rester en cas d'arrivée de son idole numéro 1. Cela consituerait bien sûr un coup dur pour le Real, l'ancienne formation de ZZ

L'autre condition de Zizou porterait, toujours selon la même source, sur le mercato. L'ancien mythique numéro 10 des Bleus exigerait ainsi une enveloppe de 200 millions de livres sterling, soit 228 millions d'euros, à sa future hiérarchie. Ce montant ne comprendrait pas une éventuelle vente de joueurs. Son but ? Frapper fort sur le marché estival et pourquoi pas piocher dans son ancien effectif du Real, notamment chez les jeunes.

Chelsea, qui semble se diriger de plus en plus vers une séparation avec Maurizio Sarri, le coach actuel des Blues, n'est pas seul sur le dossier. Manchester United se tiendrait à l'affût. Mais tout dépendrait des performances d'Ole Gunnar Solskjaer d'ici l'été prochain. Quoi qu'il arrive, Zinedine Zidane sera très convoité en fin de saison. Affaire(s) à suivre donc...