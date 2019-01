Un ancien président dévoile pourquoi Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid

Dans un entretien accordée à As, l'ancien président du Real Madrid Ramon Calderon a précisé les raisons du départ de Zinedine Zidane l'été dernier.

Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid entre deux ères présidées par Florentino Pérez, critique souvent l'actuel patron de la maison blanche. Il ne s'est pas privé de faire des révélations croustillantes sur le départ de Zinedine Zidane l'été dernier.

Calderon, toujours à l'affût derrière Pérez et espérant certainement lui succéder de nouveau, affirme que ce dernier a très mal géré la dernière période estivale, ce qui a eu pour effet de faire rendre son tablier à Zizou.

"Zidane a insisté pour garder Cristiano Ronaldo et vendre Gareth Bale. Au final, Pérez a fait tout le contraire à ce que demandait Zidane. Il voulait avoir un pouvoir de décision sur les transferts de ses futurs joueurs et pouvoir en vendre d'autres mais ses demandes n'ont pas été satisfaites. C'est pour cela qu'il a décidé de s'en aller et il a eu raison.", a indiqué Ramon Calderon.