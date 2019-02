Lyon : Denayer et Dembélé présents à l'entraînement à la veille du choc contre le Barça

Tanguy Ndombele et Jason Denayer, qui se sont bien entraînés ce lundi soir, devraient pouvoir tenir leur place contre Barcelone.

Après la soirée de vendredi et une victoire peu convaincante contre Guingamp (2-1), le choc contre le Barça en huitième de finale aller de Ligue des champions s'apparentait à un véritable casse-tête pour Bruno Genesio , déjà privé de Nabil Fekir, suspendu.

Deux joueurs notables du onze lyonnais avaient rejoint l'infirmerie : le milieu Tanguy Ndombele et le défenseur Jason Denayer. L'international français, touché à la cheville gauche, est resté sur le banc ce vendredi soir, tandis que le défenseur belge, qui a ressenti une gêne aux adducteurs, a dû repasser des examens après ce match. Mais ces deux éléments clés devraient finalement tenir leur place pour ce match très attendu au Groupama Stadium.

Jason Denayer a bien pris part à la séance d'entraînement programmée ce lundi en fin d'après-midi, à la veille du match, tout comme Tanguy Ndombele.

Jason Denayer est bien présent à l’entraînement collectif de l’ @OL à la veille du match face au Barça pic.twitter.com/1sVriOYazh — Julien Quelen (@J_Quelen) 18 février 2019

"Il ne faudra pas attendre d’un joueur qu’il fasse la différence, il faudra se reposer sur tout le collectif", a averti Sonny Anderson dans un entretien exclusif pour Goal . La clé sera de récupérer le ballon haut et d’aller vite vers l’avant. Je vois jouer le Barça tous les week-ends pour beIN Sports et ils n’aiment pas défendre sur des joueurs qui vont vite vers l’avant avec le ballon au pied comme Traoré ou Memphis. Même Ndombélé qui porte le ballon peut leur faire mal s’il les oblige à défendre en reculant".

"Le résultat vient cacher une grosse amertume sur la manière ce soir", avait quant à lui expliqué Jean-Michel Aulas vendredi soir. "On sait aussi qu'avant ces grands matches, tout le monde est tétanisé, je pense qu'il y a une appréhension de se blesser. On a d'ailleurs peut-être des joueurs qui peuvent avoir des séquelles de ce match-là. Le résultat est une grande satisfaction parce que ça nous permet de rester à proximité de Lille, ce qui est quand-même l'objectif numéro 1 du club par rapport aux trois objectifs pour lesquels nous essayons de concourir. C'est vrai qu'on est un peu déçu de la manière mais on se dit que mardi on va vivre ici au Groupama Stadium une soirée exceptionnelle, un match qui est celui que nous avions toujours rêvé de pouvoir faire. On a une petite revanche à prendre aussi contre Barcelone parce qu'on s'était fait éliminer de manière très sèche lors de la dernière confrontation. On reste en vie pour le championnat et on va se préparer comme des fous pour essayer d'exister mardi soir".