Mercato : Youcel Atal (Nice) serait la priorité du PSG au poste de latéral droit

c

Selon les informations du journal Le Parisien, l'international algérien Youcef Atal aurait les faveurs de Thomas Tuchel.

Le mercato du se poursuit avec une lecture claire. Désireux de combler les carences de son effectif après une phase retour catastrophique, le club de la capitale a ciblé des profils en fonction de ses priorités. Après les arrivées des milieux polyvalents Ander Herrera et Pablo Sarabia, le défenseur international Espoir français Abdou Diallo est venu renforcer la défense centrale parisienne.

Le PSG ciblerait désormais des milieux défensifs pour recruter enfin un homme fort dans ce rôle, mais le poste de défenseur latéral droit ne serait pas négligé. Selon les informations du Parisien, Thomas Meunier, à qui il reste un an de contrat, n'a toujours pas reçu de proposition de prolongation, le quotidien indiquant que Paris "joue la montre" concernant le cas de l'international belge.

Cette situation renforce l'hypothèse de l'arrivée d'un latéral droit. Et toujours selon Le Parisien, le talentueux Youcef Atal serait bien la priorité à ce poste. L'international algérien présente des qualités techniques, une combativité et une polyvalence qui ne laissent pas le technicien allemand indifférent. Arrivé à Nice il y a un an, il s'est imposé comme l'une des révélations de la saison 2018-19 en grâce à des prestations haut de gamme, à l'image de sa copie au Parc des Princes au printemps dernier, restée dans les mémoires.

L'article continue ci-dessous

Ce dossier sera toutefois difficile à finaliser car l'OGC Nice ne souhaiterait pas se séparer de sa pépite sauf "offre exeptionnelle", d'autant que l'international algérien, qui a l'occasion ce vendredi d'être sacré champion d'Afrique si les Fennecs s'imposent en finale de la CAN contre le , souffre d'une fracture de la clavicule qui lui fera manquer les premiers mois de la saison.

Parmi les alternatives crédibles figure le défenseur du Racing Club de Kenny Lala, qui présente lui aussi un profil de contre-attaquant idéal pour évoluer comme "piston droit" dans une défense à cinq.