Mercato - Vers un échange entre Dzeko (Roma) et Sanchez (Inter) ?

Selon les informations de Sky Sport Italia, Edin Dzeko, en fracture totale avec son coach, devrait quitter la Roma cet hiver.

Mis au placard depuis plusieurs semaines par son entraîneur Paulo Fonseca, Edin Dzeko parviendra-t-il à quitter la Roma avant la fin du mercato hivernal ? Ses dirigeants en rêvent, et l’attaquant également.

Et une solution pourrait justement avoir été trouvée cette semaine à l’occasion d’un rendez-vous entre dirigeants de la Roma et de l’Inter. Avec un point commun pour tous ces gens en costume-cravate : la présence d’un "boulet" au sein de leur effectif.

Un échange pour les relancer ?

Comprenez Dzeko pour la Roma, et l’ancien flop de Manchester United, Alexis Sanchez, pour les Nerazzurri. Pour relancer l’un et l’autre, et accessoirement soigner le bilan comptable, les deux clubs discutent donc d’un "échange" depuis jeudi, selon les informations de Sky Sport Italia.

La suite ? Rappelons que Dzeko n’a jamais caché son admiration et son affection pour Antonio Conte, tandis que Sanchez adore la ville de Rome. Reste à savoir si les (gros) salaires respectifs des joueurs ne les empêcheront pas de rebondir.