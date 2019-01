Mercato, Verratti fait campagne pour l'arrivée d'un 6 au PSG

Marco Verratti a fourni son opinion concernant le mercato parisien et notamment la probable arrivée d'un milieu de terrain ce janvier.

En marge du stage à Doha où le PSG se trouve cette semaine, Marco Verratti a évoqué la possible arrivée d'un numéro six au sein du club de la capitale cet hiver. Une arrivée auquel le joueur italien a accordé sa bénédiction, à l'instar de son capitaine Thiago Silva :

«Les meilleurs joueurs, que ce soit au milieu, des attaquants, des défenseurs, sont les bienvenus ici parce qu’on sait que pour gagner, il faut avoir les meilleurs joueurs,. Si le club qui décide d’acheter un numéro 6, on sera contents parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup au milieu. Mais ce sont des choses qui dépendent du club. On accueillera n’importe quel joueur parce qu’on sait que pour gagner, il faut le faire tous ensemble. On a besoin des meilleurs joueurs, même si on en a déjà beaucoup.»,a fait savoir Verratti dans des propos relayés par RMC ce lundi.