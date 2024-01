Mercato, une nouvelle cible échappe à l'OM

Une nouvelle cible hivernale s’est définitivement éloignée de l’Olympique de Marseille.

Très actif cet hiver, l’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Après avoir bouclé l’arrivée de quatre recrues hivernales, l’OM continue de pister d’autres joueurs et compte d’ailleurs frapper un nouveau coup avant la fin du mercato. Cependant, le club phocéen devra chercher sur d’autres fronts puisqu’une piste alléchante s’est définitivement éteinte ce mardi.

L’ultime objectif de l’OM pour le mercato hivernal

Désireux de se renforcer dans plusieurs secteurs, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à sortir le chéquier cet hiver. Ainsi, le club phocéen s’est déjà offert des joueurs comme Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin rien que pour cet hiver.

Mais l’OM n’est pas pour autant satisfait et compte recruter de nouveaux joueurs avant la fin du mercato, jeudi prochain. Le club souhaiterait s’offrir un latéral droit pour pallier le probable départ de Jonathan Clauss. A cet effet, Pablo Longoria et son équipe ont jeté leur dévolu sur l’arrière droit du Stade Rennais, Lorenz Assignon. Par ailleurs, le club compte aussi s’offrir une nouvelle recrue dans le secteur offensif et s’est intéressé à Giovanni Reyna. Mais l’international américain ne viendra pas à Marseille cet hiver.

Giovanni Reyna s’éloigne de l’OM

Alors qu’un accord était annoncé entre l’OM et le Borussia Dortmund pour le transfert de Giovanni Reyna, l’Américain ne sera pas finalement Olympien cet hiver. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM ne serait plus en lice pour le recrutement de Reyna. Ce dernier pourrait filer plutôt en Serie A où la Fiorentina ferait le forcing pour s’attacher ses services cet hiver.

Giovanni Reyna ne viendra donc pas pallier le départ imminent de Vitinha au Genoa. Par ailleurs, le dénouement du dossier ne devrait pas être pour autant un problème pour l’OM qui a un secteur offensif bien fourni. Pisté par Crystal Palace, Iliman Ndiaye devrait finalement rester comme révélé par La Provence ce mardi. « Il ne partira pas, il est focus sur la deuxième partie de saison et veut s'imposer à Marseille », a confié l’entourage du Sénégalais au média.