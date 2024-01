Mercato, l'OM et l'OL encore à la lutte pour une cible

L’OM et l’OL se retrouvent une nouvelle fois, sur le même dossier cet hiver.

L’Olympique de Marseille et son homologue, Lyonnais sont très actifs sur le marché des transferts depuis l’ouverture du mercato hivernal. Les deux clubs olympiens se dont d’ailleurs retrouvé à plusieurs reprises sur le même dossier. A deux jours de la fin du mercato jeudi, l’OM et l’OL foncent à nouveau sur une même cible.

L’Olympico à l’extérieur du rectangle vert

Après une première partie de saison mitigée du côté de l’OM et décevante pour ce qui est de l’OL, les deux clubs ont décidé de se donner les moyens de faire une bonne deuxième partie de saison. Ces moyens passent surtout par le recrutement de nouveaux joueurs qui viendront renforcer leur effectif respectif. Ainsi, l’Olympique Lyonnais a bouclé l’arrivée de quatre joueurs dont Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin.

De son côté, l’Olympique Lyonnais a enregistré les arrivées d’Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic. Mais les deux clubs olympiens ne sont pas encore satisfaits du recrutement et comptent frapper un nouveau coup avant la fin du mercato, jeudi prochain. Et, il se fait que Marseille et Lyon ont une nouvelle cible en commun.

L’OM et l’OL foncent sur Carlos Alcaraz

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont déjà été sur le même dossiers plus d’une fois cet hiver. Les deux clubs olympiens étaient notamment en course pour enrôler Arnaut Danjuma et Said Benrahma. Malheureusement, les deux cibles se sont éloignées même si le dernier cité a de fortes chances de rejoindre Lyon avant la fin du mercato. Mais avant, l’OM et l’OL ont encore jeté leur dévolu sur un même joueur, en l’occurrence, Carlos Alcaraz. Et non, il ne s’agit du très prometteur tennisman espagnol mais plutôt d’un jeune footballeur argentin qui évolue à Southampton.

Titulaire seulement à 13 reprises sur ses 23 matchs en Championship, l’ancien joueur du Racing Club pourrait faire ses valises cet hiver, à en croire AS. Visé par Nottingham Forest, Carlos Alcaraz serait également dans le viseur de l’OM et de l’OL. Le club rhodanien aurait d’ailleurs une avance sur son rival phocéen dans le dossier, selon Foot Mercato. Toutefois, le média précise que le joueur préfèrerait faire son retour en Premier League.