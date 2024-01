OM : Le remplaçant de Clauss trouvé à Rennes

Jonathan Clauss devrait quitter Marseille d’ici jeudi. Son remplaçant est même déjà trouvé. Marseille négocie avec Rennes pour le remplaçant du Bleu.

En vue de renouveler son effectif, l’Olympique de Marseille veut se séparer de quelques gros noms. Si le club phocéen a finalement décidé de ne plus se séparer d’Ismaïla Sarr, c’est la défense qui en paiera les frais. Car Jonathan Clauss devrait quitter la Commanderie d’ici jeudi soir.

Clauss poussé vers la sortie

Jonathan Clauss va quitter l’Olympique de Marseille. L’arrière droit de l’Equipe de France, sorti prématurément sur blessure face à l’AS Monaco (2-2), samedi soir, serait mis sur le marché des transferts par le club phocéen.

La Direction de l’Olympique de Marseille a évoqué ce lundi matin la possibilité d'un départ d'ici jeudi soir, s'en ouvrant auprès de certains intermédiaires, et de certains clubs, comme Galatasaray, qui cherche un latéral droit après le transfert de Sacha Boey au Bayern Munich, selon le quotidien sportif français. Mais Jonathan Clauss ne souhaiterait pas quitter le club du Sud de la France. Son entourage ne le veut pas non plus.

L'article continue ci-dessous

Getty

Les dirigeants phocéens estiment que le comportement de Jonathan Clauss n'est pas celui d'un leader exemplaire, à la hauteur des revenus qui lui ont été accordés, après une hausse salariale qu'il a reçue en fin de saison dernière, sans lui imposer en contrepartie une prolongation de contrat. Ils voudraient qu'il rende cette marque de confiance sur le terrain, en gardant le niveau de performance et d'implication qu'il avait en début de saison.

L’OM pousse pour Lorenz Assignon (Rennes)

Selon L’Equipe, alors que l'avenir de Jonathan Clauss est toujours en discussion, l’actuel septième de la Ligue 1 française a souhaité anticiper les choses en débutant des négociations avec le Stade Rennais pour faire signer le remplaçant de l’arrière droit de l’Equipe de France.

Getty

Les dirigeants phocéens, à travers un intermédiaire, discutent avec le club Rouge et Noir pour Lorenz Assignon (23 ans), qui est sous contrat jusqu'en 2027 dans le club breton. Mais Marseille n’est pas seul sur le dossier. Car le club turc de Galatasaray a aussi manifesté son intérêt pour le défenseur, qui a disputé 14 matchs de Ligue 1 cette saison, pour un but et une passe décisive cette saison.