Mercato, un grand coach de Ligue 1 donne son accord à l’Ajax

L’Ajax Amsterdam changera d’entraîneur en fin de saison. Et le nom du futur coach se trouve en Ligue 1 de France.

En difficulté en championnat, l’Ajax Amsterdam veut se trouver un entraîneur de renommée pour relancer l’équipe en vue de la nouvelle saison qui s’annonce. En effet, le club néerlandais a trouvé le technicien qu’il cherche en Ligue 1 de France pour succéder à John van’t Schip qui a annoncé son départ pour cet été. Le coach de Ligue 1 aurait même déjà donné son accord pour une signature.

Francesco Farioli donne son accord à l’Ajax

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OGC Nice, Francesco Farioli pourrait quitter son poste d’entraîneur des Aiglons après seulement un an sur le banc niçois. Le technicien italien serait sur le point de commencer une nouvelle aventure aux Pays-Bas. A en croire les informations du média néerlandais Telegraaf, l'Ajax Amsterdam a conclu un accord-cadre avec l’entraîneur de l’OGC Nice, Francesco Farioli.

Getty

Selon la même source, qui évoque des sources proches du technicien italien et de son agent Meïssa N'Diaye, ce mardi matin, la direction de l'Ajax a décidé de tout mettre en œuvre pour Farioli et peu de temps après, un accord-cadre a été trouvé avec l'ancien entraîneur d’Alanyaspor, qui ne doit désormais être libéré de l'OGC Nice qu'après avoir rempli les formalités. Farioli devrait s’engager pour les trois prochaines années avec l’Ajax Amsterdam si l’OGC Nice le libère.

Getty/GOAL

Faut-il rappeler que l’Italien n’est pas la priorité des Néerlandais. Erik ten Hag et Graham Potter étaient les priorités des dirigeants de l’Ajax. Alors que les deux pistes s’avèrent compliquées, l'Ajax a donc opté pour Farioli et après avoir vu des images de nombreuses séances d'entraînement, étudié la préparation, mis la pression sur ses équipes et discuté avec l'entraîneur, la direction du club d'Amsterdam est devenue de plus en plus convaincue.