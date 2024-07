Mercato, un ancien de l'OL a recalé l'OM

Un ancien de l'OL a refoulé récemment l'OM lors du mercato estival.

L'Olympique de Marseille est probablement le club français le plus actif sur le marché des transferts, cet été. Après l'arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen a bouclé les arrivées de Lilian Brassier et d'Ismaël Koné. Et ce n'est pas fini puisque l'OM compte accueillir d'autres recrues dans les prochaines journées notamment en attaque. C'est à cet effet que la direction phocéenne a jeté son dévolu sur un ex-joueur de l'OL qui a recalé l'OM.

L’OM veut se renforcer en attaque

Non qualifié en Coupe d'Europe cette saison, l'OM veut à tout prix éviter de connaître le même sort à nouveau. Pour cela, le club phocéen devra jouer les premiers rôles en championnat lors de la prochaine campagne. C’est dans cette optique que Roberto De Zerbi et l’OM continue de poser leurs pions sur le marché des transferts.

Si le technicien italien compte essentiellement renforcer son entrejeu, le club marseillais devra aussi recruter en attaque surtout Pierre-Emerick Aubameyang pourrait répondre aux sirènes saoudiennes. En plus, le départ d’Illiman Ndiaye à Everton a laissé un vide dans le secteur offensif. Ces dernières heures, Alexis Sanchez a été annoncé proche d’un retour alors que le dossier Mason Greenwood est plus complexe.

L'article continue ci-dessous

Memphis Depay a dit non à l’OM

Cependant, l’Olympique de Marseille est déterminé et compte explorer toutes les possibilités qui s’offrent à lui. Jeudi dernier, une rumeur a enflammé la toile concernant un intérêt du club provençal pour Memphis Depay. Une nouvelle confirmée ce mardi par La Minute OM qui révèle lors d’un live sur YouTube que l’OM serait entré en contact avec l’attaquant de l’Atlético Madrid ces derniers jours.

Getty Images

Mais l’international néerlandais, actuellement à l’Euro avec les Pays-Bas, aurait rejeté l’offre phocéenne en raison d’un salaire inférieur à celui qu’il perçoit avec les Colchoneros. En plus, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais préfèrerait plutôt un club qui dispute la Ligue des Champions.