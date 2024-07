OM, déjà un premier malentendu entre De Zerbi et Longoria

A peine arrivé à l’OM, Roberto De Zerbi est déjà contre Pablo Longoria sur un sujet délicat.

Il sera l’entraineur de l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines saisons. Officialisé il y a près de deux semaines, Roberto De Zerbi a tenu sa première conférence de presse ce mardi, accompagné de Pablo Longoria. Les deux hommes en ont profité pour s’exprimer sur le mercato de l’OM notamment sur le cas de Mason Greenwood.

Pablo Longoria ferme la porte à Mason Greenwood

La carrière de Mason Greenwood a pris un coup depuis quelques années. L’international anglais avait été accusé par sa compagne d’agression sexuelle et de violences conjugales il y a plusieurs mois de cela. Blanchi depuis dans cette affaire, le sociétaire de Manchester United a essayé de relancer sa carrière à Getafe la saison dernière. Un pari réussi puisqu’il est à présent sur les tablettes de nombreux clubs dont l’Olympique de Marseille. Alors qu’on apprenait dans la matinée que l’OM avait transmis une offre de 30 millions d’euros pour le joueur, certains supporters phocéens sont contre son arrivée dans la cité phocéenne en raison de ses antécédents avec la justice. Et le président de l’OM semble finalement s’aligner sur la position de ses fans.

« Je ne vais pas parler des cas individuels car ce serait un manque de respect pour des joueurs sous contrat avec des clubs et c'est le cas de Greenwood. Il y a des valeurs que l'OM doit véhiculer. Je vois beaucoup de questions sur les valeurs que le football doit transmettre. (…) A l'OM, il n'y a pas de religion, de classe sociale... On veut que l'OM soit un vecteur d'unité sociale et que tous les joueurs partagent cette vision. On veut des personnes avec des valeurs et des bonnes personnes », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse, ce mardi.

Roberto De Zerbi veut Greenwood à l’OM

Cependant, le désir de recruter Mason Greenwood vient principalement de Roberto De Zerbi. Le technicien italien compte jouer les premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine et prépare ses armes en conséquence. Après Lillian Brassier et Ismaël Koné, d’autres recrues devraient arriver dans les prochaines journées. Et à l’inverse des supporters et de Longoria, Roberto De Zerbi préfère se focaliser sur les qualités de joueur de Mason Greenwood dont il n’est pas contre l’arrivée à l’OM.

« Il n’a pas été recruté donc il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils », a lâché le nouveau coach de l’OM face aux médias.