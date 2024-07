Roberto De Zerbi dévoile les deux raisons pour lesquelles il a choisi l’OM

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille explique les deux raisons qui l’ont poussé à opter pour le club phocéen.

Avant de lancer officiellement son mercato, l’Olympique de Marseille s’est assuré de trouver son nouvel entraîneur. Après avoir manqué de faire signer Paulo Fonseca ou encore Sergio Conceiçao, Marseille a fini par trouver son homme de la situation pour assurer les arrières de Jean-Louis Gasset, parti à la retraite.

De Zerbi explique son choix

Nommé nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, Roberto De Zerbi a été officiellement présenté aux côtés du président Pablo Longoria, ce mardi 9 juillet 2024. En conférence de presse, le technicien italien a donné les raisons de sa venue à la Commanderie. Il évoque deux raisons, qui l’ont motivé à choisir Marseille alors qu’il avait plusieurs cadors européens qui lui faisaient la cour.

Getty

« Bonjour à tout le monde (en français). Il y a deux raisons, le sérieux que j'ai vu chez quand j'ai parlé avec Pablo et Medhi Benatia. Et puis l'OM c'est l'OM. J'ai eu de bons souvenirs du club quand jai joué contre l'OM avec Brighton. J'ai aussi parlé d'une discussion qui n'avait pas abouti avant que j'aille entraîner Brighton. Le football c'est mon travail mais aussi une passion. Ce public, stade, cette équipe à Marseille c'est quelque chose de singulier. J'espère que l'on fera du bon travail et que les gens m'apprécieront comme personne et comme entraîneur », a déclaré l’ex-coach de Brighton.

Roberto De Zerbi veut vite développer sa méthode à l'OM

Absent à la reprise de l’Olympique de Marseille le weekend, l’ancien coach de Sassuolo, qui a déjà impressionné à l’entraînement, lundi, veut développer sa méthode au Vélodrome. Ceci afin d’amener l’OM à rivaliser avec les géants de Ligue 1 (PSG).

Getty

« C'est une bonne question parce que c'est un point crucial dans ce qui m'a convaincu quand j'ai parlée avec Pablo et Medhi. On ne m'a pas promis des choses impossibles. On travaille beaucoup sur le mercato, on va beaucoup changer pendant le mercato parce qu'un entraîneur arrive avec ses envies et a ses exigences. Le club me soutient depuis le début. On veut une équipe forte avec une identité marquée sur le terrain. Ce sera ma responsabilité de donner une identité de jeu. On veut des joueurs qui ont conscience de ce que c'est de jeu à Marseille. [...] Je ferai toujours mon travail en respectant la politique du club », a ajouté le Transalpin.