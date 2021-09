Mercato : Tuchel n'a pas hésité pour garder Hudson-Odoi

Le technicien allemand espère que le jeune anglais parviendra à se faire une place dans l'équipe type alors qu'il est resté à Stamford Bridge.

Thomas Tuchel affirme qu'il était "tout simplement impossible" pour Chelsea de permettre à Callum Hudson-Odoi de partir lors du dernier jour de la fenêtre de transfert.

Le club de Premier League a bloqué le transfert de l'ailier de 20 ans au Borussia Dortmund à la fin du mois d'août. Hudson-Odoi a été laissé sur le banc lors des trois premiers matches de la saison des Blues, mais a été appelé à débuter lors de la victoire 3-0 contre Aston Villa samedi.

Bien que Tuchel reconnaisse que le transfert en Allemagne aurait été une bonne opportunité pour l'international anglais, il affirme qu'il n'y avait aucune chance qu'il le laisse partir si tard.

"Nous avons parlé. C'était une décision très facile à prendre pour moi le dernier jour de la période de transfert, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous ne pouvons pas laisser partir un joueur qui fait partie de l'effectif des 18/19 ans. Il est capable de jouer en tant que latéral droit, latéral gauche, dans les deux positions de numéro 10. Il connaît le groupe, nous le connaissons très bien. Il n'y avait aucune chance de lui dire oui le dernier jour.

"Pour lui personnellement, c'était peut-être une bonne opportunité, mais pour nous et les objectifs que nous voulons atteindre, c'était tout simplement impossible. C'était facile pour moi en fait."

Hudson-Odoi a émergé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'équipe de Stamford Bridge lorsqu'il a fait ses débuts à l'âge de 17 ans. Mais il n'a pas réussi à se faire une place dans le onze de départ sous Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard ou Tuchel.

Il n'a débuté que 10 des 23 matches de Premier League auxquels il a participé la saison dernière et Tuchel dit qu'il a encore beaucoup de travail à faire s'il veut gagner une place dans l'équipe première.

"Callum doit surmonter le décalage entre les entraînements et les matchs, a-t-il déclaré. Je vois un Callum plus fort tous les jours à l'entraînement et il doit surmonter cet écart et montrer ce genre de détermination qu'il montre à l'entraînement.

"S'il obtient des minutes, ce n'est jamais un cadeau. Personne ne reçoit de cadeaux parce que nous prenons parfois des décisions difficiles, comme celle de ne pas laisser partir Callum. Il doit le mériter. Je sais que ce n'est pas son poste préféré mais je pense qu'il peut jouer à ce poste et servir l'équipe quand c'est nécessaire.

"[Contre Villa] c'était nécessaire et il peut encore faire mieux. Il peut encore être plus agressif, il doit encore repousser ses limites. C'est ce qu'il fait à l'entraînement. Il doit surmonter cet écart pour se battre pour sa place dans l'équipe. C'est la vie à Chelsea."