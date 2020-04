Mercato - Tottenham : Ndombélé commence à penser au départ !

D’après les informations de Sky Sports, Tanguy Ndombélé vit mal sa situation chez les Spurs.

Recruté pour 60 millions d’euros, à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Tanguy Ndombélé a vécu une première saison on ne peut plus étrange en , entamée avec Maurico Pochettino sur le banc et vraisemblablement achevée avec José Mourinho.

Et justement, la mayonnaise tarde à prendre avec le coach portugais, lequel n’a jamais hésité à taquiner ses joueurs dans la presse. De par ses blessures, ses performances en demi-teinte et sa nonchalance habituelle, Ndombélé n’a pas échappé à la règle.

compte encore sur lui

À tel point que l’ancien Amiénois serait aujourd’hui «perturbé» par sa situation, et envisagerait un possible départ lors du prochain mercato. Au niveau des clubs intéressés, on retrouve d’ailleurs le , séduit depuis l’époque lyonnaise du joueur.

Plus d'équipes

Problème, les Catalans n’ont pas vraiment les moyens, tandis que Tottenham en a pour le garder. Toujours selon Sky Sports, les Spurs n’ont pas abandonné tout espoir avec l’international français, qui devrait bien finir par s’adapter à la PL.