Mercato - Sofiane Boufal dément vouloir quitter Southampton

Le milieu offensif de Southampton était notamment annoncé comme une piste potentielle de Nice. Il a tenu à préciser qu'il resterait chez les Saints.

C'est une piste en moins pour l'OGC Nice. Alors que le club, dont le rachat pour Jim Ratcliffe a été validé par l'autorité de la concurrence, s'apprête à se montrer particulièrement actif dans la fin de ce mercato, Sofiane Boufal était annoncé comme une potentielle recrue sur la côté d'Azur. L'ancien lillois a toutefois fait savoir qu'il comptait rester à cet été et poursuivre l'aventure en .

"Je tiens à démentir toutes informations concernant un éventuel transfert cet été , je suis à 100% focus sur mon club de Southampton, prêt et motivé à faire une bonne saison et à aider le club", a-t-il publié sur son compte Twitter.

Je tiens à démentir toutes informations concernant un éventuel transfert cet été , je suis à 100% focus sur mon club de @Southamptonfc prêt et motivé à faire une bonne saison et à aider le club #comeonsaints ⏳💪🏽 pic.twitter.com/3NmpCS634g — sofiane boufal (@sosoboufal19) August 21, 2019

Arrivé en à l'été 2016, Boufal était prêté la saison passée en , du côté du . Il y a disputé 35 matches toutes compétitions confondues pour 3 buts et 4 passes décisives et espère réussir à s'imposer cette année outre-manche. Il est entré en jeu 17 minutes lors de la défaite inaugurale de son équipe à (0-3), et était absent contre (1-2).

Si l'arrivée de l'international marocain paraît donc peu probable, d'autres devraient se concrétiser pour Nice, où Patrick Vieira attend des recrues de pied ferme malgré deux victoires en deux rencontres. L'attaquant de l'Ajax Kasper Dolberg pourrait arriver pour 20 millions d'euros, tandis que l'ancien bordelais Adam Ounas pourrait être prêté par Naples.