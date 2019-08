Mercato - OGC Nice, Vieira attend des recrues "le plus tôt possible"

Les Aiglons attendent toujours l'officialisation du rachat par le groupe anglais INEOS avant de passer à l'action sur le marché des transferts.

L'OGC Nice est dans le flou. En attente de l'officalisation du rachat du club par Jim Ratcliffe et le groupe INEOS, les Aiglons ne peuvent pas se montrer actifs sur le marché des transferts alors qu'ils en auraient besoin. Déjà limités en attaque la saison derniere, Nice a perdu son meilleur buteur, Allan Saint-Maximin, parti à , et se retrouve avec un effectif jeune et manquant de profondeur. En conférence de presse, Patrick Vieira n'a pas caché qu'il aimerait avoir des recrues le plus rapidement possible.

"Des gens travaillent pour améliorer l'effectif. On recrutera des joueurs d'ici le 2 septembre. Le feu a toujours été au vert. Oui, oui, c'est ça, ce sont des joueurs que j'ai choisis. Des dossiers sur le point d'aboutir ? Je peux vous dire qu'on travaille pour justement faire venir ces joueurs que j'ai choisis. La priorité va au secteur offensif. Un arrière gauche ? Aussi, mais ce n'est pas la priorité", a expliqué l'entraîneur de l'OGC Nice.

"Je ne vais pas dire de noms"

L'article continue ci-dessous

"Des dossiers bouclés avant la fin du mercato ? Oui, c'est le souhait. Avoir des recrues contre l'OM ? J'espère, oui. Notre objectif est de recruter des joueurs le plus tôt possible. Ce serait très bien qu'ils soient dans le groupe pour le match de Marseille. Si ce n'est pas le cas, il restera des matches derrière. L'important est de se renforcer avant la deadline", a ajouté Patrick Vieira qui fera sans Maolida et Walter contre Nîmes.

L'entraîneur de Nice a avoué avoir un effectif limité pour le match contre les Nîmois : "Ça devient compliqué, car on n'a pas un gros effectif. On a beaucoup de jeunes qui jouaient l'an passé en National 2 et qui ne sont pas prêts pour ce match. Il faut les faire grandir plus vite que prévu. Un déplacement à Nîmes est formateur. Surtout par rapport à l'expérience qu'on a eue l'an passé. C'est un stade compliqué, leur point fort est l'atmosphère qu'ils créent dans ce stade. On s'attend à un match compliqué de ce côté-là. Mais on aura des atouts dans le jeu pour leur poser des problèmes".

Enfin, Patrick Vieira a été invité a évoqué la possible venue d'Adil Rami qui n'est plus sous contrat avec l' . Le Français est annoncé du côté de , de la mais aussi des Tigres (où évolue André-Pierre Gignac), mais l'entraîneur de Nice a botté en touche : "Adil Rami ? Je ne rentrerai pas dans les noms. Ce sont des joueurs sous contrat avec d'autres clubs, et ce serait irrespectueux de donner des noms. Ah ? Il n'est plus sous contrat (rires)...".