Mercato - Schneiderlin et Kamara bientôt à Nice

Le milieu de terrain d'Everton et le latéral rémois devraient rapidement rejoindre l'OGC Nice, qui poursuit son ambitieux projet.

Racheté par INEOS l'été dernier et potentiellement qualifié pour la prochaine League Europa (en attendant les résultats des finales de coupes), l'OGC Nice se montre déjà actif en ce début de mercato.

En effet, le club azuréen devrait rapidement enregistrer l'arrivée de deux renforts, comme l'a affirmé son directeur du football, Julien Fournier, sur Europe 1 : "Pour Morgan [Schneiderlin ], il manque une petite signature d’ , qui est quand même importante. Ça devrait se faire. Il a passé la visite médicale avec succès. Je pense qu’il devrait s’engager avec nous dès lundi.

"Quant à Hassane Kamara, on a effectivement échangé avec Reims, avec qui on a d’excellents rapports. La négociation s’est extrêmement bien passée. Il devrait lui aussi nous rejoindre pour passer la visite médicale lundi. Selon toute vraisemblance, cela devrait être deux nouveaux joueurs de l’OGC Nice."

L'international français, passé notamment par , a disputé 18 rencontres cette saison avec Everton, où il évolue depuis janvier 2017. Il pourrait toutefois devoir attendre que le mercato ouvre entre clubs français et étrangers (le marché des transferts n'est pour l'heure ouvert qu'en , alors que les clubs de ont repris le chemin de la compétition).

Un souci qui ne concerne donc pas le latéral gauche de Reims, très bon cette saison sous les ordres de David Guion en Champagne. Deux dossiers qui pourraient se boucler respectivement entre deux et quatre millions pour le premier et autour des quatre millions pour le deuxième.

"On a été assez actif dans cette première partie de mercato. Il y aura peut-être encore une ou deux arrivées, précise encore Julien Fournier. Ensuite, il s’agira aussi d’effectuer quelques ventes parce que ça ne sert à rien d’avoir un effectif pléthorique. Quand on prend un joueur, on veut être sûr de lui faire la place. Il faudra aussi qu’il y ait des départs pour qu’il y ait de nouvelles arrivées ensuite."