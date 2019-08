Mercato - Renato Sanches proche du LOSC ?

Lille et le Bayern auraient débuté les négociations pour le Portugais. Si le club allemand est raisonnable, Renato Sanches devrait rejoindre le LOSC.

Renato Sanches est sur le départ du . Après une présaison convaincante, l'international portugais, qui avait déjà manifesté ses envies d'ailleurs en fin de saison dernière, a fait savoir publiquement qu'il aimerait quitter le club Bavarois. Et alors que L'Equipe annonçait il y a quelques jours que Lille était sur les rangs, et même en pole position, pour accueillir l'international portugais dans son effectif, la tendance se confirme.

La direction du Bayern Munich par le biais de Karl-Heinz Rummenigge, mercredi, puis de son entraîneur, Niko Kovac, jeudi, a ouvert la porte à un départ de Renato Sanches. Avec l'arrivée de Philippe Coutinho, le Portugais a un concurrent de plus dans l'entrejeu et risque de voir son temps de jeu, déjà bien réduit, encore plus diminuer. Selon L'Equipe, les négociations entre le LOSC et le Bayern auraient débuté les négociations.

Un accord pour 20M€ ?

L'article continue ci-dessous

Des premiers échanges qui devraient aboutir à un prêt avec option d'achat obligatoire ou à un transfert sec. Renato Sanches aurait déclaré qu'il ne souhaiterait pas revenir au Bayern Munich en cas de départ, en prêt ou autre, cet été. Depuis vendredi dernier, il aurait même répété au champion d' en titre que son désir est de rejoindre selon le quotidien sportif français. Le seul danger dans cette opération serait que le Bayern Munich se montre gourmand avec les Dogues.

De son côté, Sky Germany avance qu'un accord est quasiment bouclé entre Lille et le Bayern Munich pour le transfert de Renato Sanches. Le montant de l’opération serait de 20 M€ hors bonus. Ce sont justement les bonus, et les détails qui vont avec, qui seraient en train d’être négociés mais la confiance serait de mise dans les deux camps. Une visite médicale ce vendredi est même annoncé par RMC. Afin de finaliser l'arrivée de Renato Sanches, Lille chercherait à dégraisser et notamment à se séparer de Thiago Maia.

Désiré par la de Gênes et le , le départ du Brésilien libérera la masse salariale nécessaire pour Renato Sanches. En effet, les deux salaires se valent quasiment puisque Renato Sanches gagne environ 3 millions d'euros brut annuels. Tout indique que le Golden Boy 2016 a de grandes chances de venir renforcer le dernier dauphin du PSG et ainsi pallier au départ de Thiago Mendes à l'Olympique Lyonnais.