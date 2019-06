Mercato - Reims : pour Édouard Mendy, Rennes est passé à l'offensive

INFO GOAL - Rennes a fait une offre pour le gardien sénégalais Édouard Mendy (27 ans), mais les exigences du Stade de Reims freinent les Bretons.

Depuis l'arrivée à Reims du gardien serbe Predrag Rajkovic (23 ans), l'avenir d'Édouard Mendy (27 ans) s'inscrit en pointillés. Actuellement à la CAN, le portier sénégalais, qui a prolongé son contrat en début d'année jusqu'en 2022, pourrait se laisser tenter par un départ après trois saisons au club.

>> Le récapitulatif du mercato rennais

En recrutant Rajkovic, le a déjà anticipé son transfert. Ce que les dirigeants rémois nous confirmaient la semaine dernière, tout en précisant que de mystérieux accords avaient été passés en interne au cas où Mendy venait à rester.

Norwich et ont été cités parmi les clubs intéressés, au même titre que et Rennes en . Selon nos informations, le club breton a même déjà accéléré sur ce dossier afin de compenser un possible départ de son gardien Tomáš Koubek (26 ans).

Mendy a pu parler avec Olivier Létang

Annoncé dans les petits papiers du (D1 portugaise) ces dernières semaines, le portier tchèque, sous contrat jusqu'en 2021, n'est pas certain de poursuivre l'aventure en Bretagne, obligeant les dirigeants rennais a travailler sur son remplacement.

>> Le récapitulatif du mercato rémois

Édouard Mendy est l'une des pistes étudiées par la cellule de recrutement. Toujours selon nos informations, le président Olivier Létang a d'ailleurs pris les devants en appelant Mendy. Un échange constructif, qui a duré plusieurs minutes.

Déjà une offre refusée

Les discussions bloquent toutefois sur le montant du transfert. Le club présidé par Jean-Pierre Caillot réclamerait aux alentours de 8 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée par le à l'heure actuelle, malgré la bonne saison du gardien rémois.

Les Bretons, qui reprendront l'entraînement mardi prochain, ont fait une première proposition repoussée par le Stade de Reims.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, l'ancien Rennais Abdoulaye Diallo (27 ans), en fin de contrat et aussi à la CAN avec Édouard Mendy, ne prolongera pas avec son club formateur. Il a donné son accord au club turc de Gençlerbirligi (D1) malgré les offres de (L2) et (L1).

Son ancien entraîneur à Rennes Sabri Lamouchi l'avait appelé avant de s'engager avec Nottingham Forest (Championship, D2 anglaise), mais il devrait signer en après la , sous réserve de la visite médicale. Gençlerbirligi a déjà annoncé sa venue.