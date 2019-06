Mercato Reims : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et départs à Reims.

Reims : les enjeux du mercato d'été 2019

Après une saison réussie, conclue par un maintien assuré sans trembler, Reims aborde l'année de la confirmation avec l'idée d'appliquer la recette qui a fait son succès : un socle défensif solide et une animation offensive en constante évolution. Le club champenois devrait se montrer actif sur le marché des transferts pour bonifier un effectif déjà bien armé pour ses objectifs.

Oudin et Mendy, deux feuilletons attendus

Les prestations individuelles de plusieurs éléments ne sont pas passées inaperçues cette saison, à commencer par celles d'Edouard Mendy et de Rémi Oudin. Auteur d'une campagne exceptionnelle, le gardien international sénégalais pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure alors qu'il traverse la meilleure période de sa carrière, à 27 ans. L'arrivée du portier international serbe Predrag Rajkovic, annoncée par RMC et confirmée par Goal, anticipe son éventuel départ. Il s'agit d'un joli coup pour le club champenois puisque la concurrence était importante sur ce dossier, y compris en , où et Rennes suivaient le Serbe.

Quant à la situation du gaucher Oudin, meilleur buteur du club la saison passée en (10 réalisations), une possible vente offrirait au club champenois la marge nécessaire pour attirer un renfort offensif notable, mais les offres ne sont pas nombreuses pour le moment. Jean-Pierre Caillot a toutefois confirmé dans le journal L'Union que le club "étudiait un certain nombre de dossiers" parmi les attaquants sur le marché, avec la volonté de ne pas se précipiter.

Toujours dans le sens des départs, l'attaquant Pablo Chavarria, en fin de contrat, ne prolongera pas. Il a notamment été sollicité par Lens. Quant au défenseur Yunis Abdelhamid, il est dans le viseur de Lorient, même si cette piste sera difficile à finaliser pour le club breton. Marvin Martin ne signera pas un nouveau bail et l'expérimenté Alaixys Romao (35 ans) pourrait vivre une dernière expérience à l'étranger.

Reims se montrera également actif au sein du centre de formation, où Yannick Menu devrait remplacer Corentin Bataille à la tête du centre, comme indiqué par Goal. Le jeune Philippe Koffi Ndri (17 ans, Laval) devrait arriver pour renforcer la réserve.

Pour le reste, le club champenois avisera aussi en cas de départ(s) non programmé(s), tout en restant actif sur les opportunités du marché.

Reims : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Marvin Martin Milieu ? Pablo Chavarría Attaquant Lens ? (fin de contrat à Reims) Johann Carrasso Gardien Fin de contrat Björn Engels Défenseur Fin de contrat Abdul Rahman Baba Défenseur , retour de prêt Sheyi Ojo Attaquant , retour de prêt, puis Andrew Jung Attaquant , transfert

Reims : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Yunis Abdelhamid Défenseur Lorient ( ) Rémi Oudin Attaquant/milieu , Nice, Saint-Etienne ( ), ( ), ( ), ( ) Edouard Mendy Gardien OM, Rennes (Ligue 1), Angleterre ? Alaixys Romao Milieu Etoile Rouge de Belgrade ( )

Reims : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Predrag Rajkovic Gardien de but Maccabi Tel-Aviv (Israël) Yehvann Diouf Gardien de but ( ), fin de contrat

