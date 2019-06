Reims accueille le gardien serbe Predrag Rajkovic

Le Stade de Reims s'apprête à accueillir dans ses rangs le gardien international serbe, Predrag Rajkovic.

Le devrait compter un nouveau gardien dans ses rangs à partir de la saison prochaine. Comme l'a révélé RMC, les Champenois sont sur le point de boucler la venue d'un jeune et talentueux gardien serbe, Predrag Rajkovic. Il débarquera en provenance du Maccabi Tel-Aviv.

Les deux clubs se sont mis d'accord sur les différents détails financiers de ce deal. Rajkovic (23 ans), qui compte 11 sélections avec l'équipe nationale de son pays, arrive à Reims contre un montant inférieur à cinq millions d'euros.

Si Reims s'est positionné sur Rajkovic, c'est pour anticiper le départ de son gardien titulaire, Edouard Mendy. Après une saison 2018/19 exceptionnelle, et qui l'a vu notamment disputer tous les matches du championnat et réaliser 14 clean sheet, ce dernier a beaucoup de sollicitations. Le président Jean-Pierre Caillot veut le garder, mais pourrait ne pas résister devant les offres extérieures pour ce prometteur portier.

Et si Mendy restait finalement ? Cette hypothèse n'est pas à exclure. Et, selon nos informations, il existerait des "accords passés" avec les parties concernées pour gérer au mieux cette situation.

L'article continue ci-dessous

et Rennes l'avaient aussi dans leur viseur

Goal est aussi en mesure d'affirmer que l'intérêt de Reims pour Rajkovic ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers contacts ont été noués il y a un bon moment déjà, et le double champion de (avec l'Etoile Rouge de Belgrade, en 2014 et 2016) a déjà pu visiter les installations du club rémois. C'était durant le mois de mai dernier.

En s'attachant les services de Rajkovic, Reims réalise un très joli coup sur le marché des transferts. Et pour cause ; sur ce dossier, les dirigeants du club ont devancé d'autres écuries, dont deux Françaises, à savoir Monaco et Rennes. Espérons pour eux que ce renfort répondra à leurs attentes et fera mieux que Vladimir Stojkovic, le dernier gardien serbe passé par le championnat français. Ce dernier avait connu une expérience très décevante du côté du FC en 2006/07 (seulement 10 matches joués).