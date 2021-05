Mercato - Real Madrid : Zidane s’exprime sur son avenir

Après l’élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, Zinédine Zidane s’est exprimé sur son avenir avec la Maison Blanche.

Contrairement à 2018, Zinédine ne partira pas sur un titre en Ligue des Champions. Et encore moins sur trois consécutifs. En effet, le Real Madrid a dit au revoir à sa compétition favorite au stade des demi-finales ce mercredi, face à Chelsea (1-1, 0-2). Mais, comme en 2018, ZZ pourrait une nouvelle fois être tenté de dire stop…

À l’époque, le technicien français avait justifié son départ par l’incapacité à faire progresser son équipe après trois ans de règne sans partage sur l’Europe du football. Il estimait alors qu’un nouveau coach devait relancer la machine, mais aucun n’a réussi, et Zidane est revenu… avec les mêmes problèmes aujourd’hui, en témoignent le match d’hier.

"Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien"

Alors, partira, partira pas ? À l’heure actuelle, impossible de se prononcer. La solution privilégiée pour en savoir plus reste de poser la question au principal intéressé. Mais, comme souvent, Zidane a manié la langue de bois. "Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien, ce soir c’est juste de la déception pour tout le monde", a répondu ZZ en conférence de presse.

"Après, il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose. Le reste, on verra plus tard…", a conclu Zidane, à qui il reste effectivement le championnat à aller chercher. À quatre journées de la fin, son Real se trouve à égalité avec le Barça, à deux longueurs du leader, l’Atlético de Madrid. Sans titre au bout, l’illustre N°5 madrilène dira-t-il au revoir à son club de coeur ?