Real Madrid - Hazard hilare après la défaite, polémique en Espagne

Apparu tout sourire avec ses anciens coéquipiers de Chelsea malgré l’élimination du Real Madrid, Eden Hazard a (encore) créé la polémique en Espagne.

Lorsqu’un joueur crée plus de débats qu’il ne joue de matchs, il y a déjà un problème. Eden Hazard entre dans cette catégorie au Real Madrid, qu’il a rejoint en 2019 sans jamais donner satisfaction depuis. Mais celui qui était pointé du doigt pour son niveau, l’est désormais pour son comportement.

"Il ne peut pas jouer une seconde de plus au Real Madrid"

Son comportement et surtout un sourire, ou plutôt un fou rire lorsque le Belge a été aperçu hilare avec ses "potes" de Chelsea - Kurt Zouma et Edouard Mendy - mercredi soir, quelques minutes après l’élimination du Real Madrid. On aurait pu penser Hazard touché de s’arrêter en demi-finale, mais visiblement non.

Eden Hazard hilare avec ses anciens partenaires de Chelsea, au coup de sifflet final. Le Real Madrid vient de se faire éliminer de la Ligue des champions et le Belge n'a pas été décisif. L'image fait énormément réagir en Espagne. pic.twitter.com/LGvDRL7xKK — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2021

Des images qui ne passent pas en Espagne. Et notamment sur le plateau de la célèbre émission "El Chiringuito", où le présentateur Josep Pedrerol - dans un style toujours très théâtral - a scellé l’avenir d’Hazard : "Il ne peut pas jouer une seconde de plus au Real Madrid".

Quel avenir pour Hazard ?

Nul doute que ses images parviendront également aux yeux du président, sans oublier les coéquipiers. Alors, la Maison Blanche doit-elle en vouloir à Hazard ? De nos jours, il n’est pas rare de voir les joueurs s’embrasser et plaisanter après un match, même important.

Mais dans sa situation d’échec à Madrid, le Belge peut-il réellement se permettre ces écarts ? Non, bien évidemment. Un recadrage sera sans doute effectué par le club. Le cas échéant, les supporters s’en chargeront lorsqu’ils feront leur retour au stade. À moins qu’Hazard, tout de même sous contrat jusqu'en 2024, ne quitte la capitale avant cela.