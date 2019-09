Mercato, PSG : Meunier en dit plus sur son avenir

Thomas Meunier, qui est resté au Paris Saint-Germain, s'est exprimé ce mercredi sur son avenir.

Alors que son contrat expire en juin 2020, Thomas Meunier est resté au .

L'international belge a fait l'objet de rumeurs de départ, mais il rappelle avoir toujours expliqué qu'il souhaitait rester au PSG. Et que son désir serait même de prolonger son bail.

"J’ai toujours dit que je voulais rester à Paris. Il me reste un an de contrat et j’espérais, d’ailleurs je l’espère toujours, une prolongation de contrat. Mais la situation devient un peu plus compliquée car je ne suis plus la priorité à ma position mais je reste professionnel. Je me sens bien là-bas et on verra ce que ça va donner durant la saison", a-t-il confié dans des propos accordés à la RTBF.

Reste que la concurrence de Colin Dagba et Thilo Kehrer pourrait réduire le temps de jeu du Belge, malgré le départ de Dani Alves. De quoi l'inciter à changer d'air en janvier ? Là aussi, Thomas Meunier est très clair.

"J’en ai déjà parlé avec le sélectionneur, on est conscient que l’année va être compliquée mais j’ai toujours trouvé que partir en milieu d’année était une mauvaise idée car je pense que les clubs qui transfèrent en janvier ce sont des clubs qui, pour moi, agissent dans la précipitation. J’ai l’impression quand les transferts en janvier ne sont pas des transferts réfléchis mais plutôt une question de nécessité plus que d’envie. Donc pour moi un transfert en janvier c’est non, même si je passe les premiers mois sur le banc".