Mercato PSG, Manchester United a un plan B pour Manuel Ugarte

En cas d’échec des négociations avec le Paris Saint-Germain, Manchester United a déjà un plan B pour Manuel Ugarte.

Un an après son arrivée, Manuel Ugarte est déjà sur le départ du Parc des Princes. Alors qu’il était vu comme intransférable il y a quelques mois, le milieu de terrain défensif uruguayen devrait faire ses valises et quitter le club de la capitale française cet été. Un départ vers la Premier League est le plus évoqué.

Ugarte très proche de Man United

Décisif sur le mercato l’été 2023, le Paris Saint-Germain a du mal à convaincre ses cibles ainsi que les clubs cet été. Depuis la venue de Matvey Safonov, le club francilien n’a pas encore réussi à faire signer un autre joueur. Mais plusieurs joueurs ont déjà quitté le club, dont Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid.

Getty

De son côté, Manuel Ugarte, qui a signé jusqu’en 2028 l’été dernier, devrait déjà quitter le Parc des Princes après seulement une saison passée dans la capitale. Le milieu défensif de 23 ans est dans le viseur de Manchester United pour ce mercato estival. L’ancien joueur de Sporting aurait même conclu un accord avec les Red Devils sur les conditions personnelles.

L'article continue ci-dessous

Hjulmand, le plan B de Man United

Mais l’affaire est loin d’être bouclée au niveau du Paris Saint-Germain. Le club champion de France veut boucler définitivement la signature de Joao Neves avant de pouvoir acter le départ de l’Uruguayen, qui veut plus de temps de jeu, lui qui n’avait pas eu assez de temps de jeu en seconde partie de la saison écoulée.

Getty

Si les négociations peinent à aboutir, les dirigeants mancuniens ont déjà planifié le probable échec dans les négociations avec les Parisiens. A en croire les informations de la presse britannique rapportée par le Correio da Manhã, Manchester United a identifié le milieu défensif danois du Sporting Lisbonne, Morten Hjulmand, comme plan B. L’ancien milieu de terrain de Lecce pourrait débarquer à Old Trafford en cas d’échec dans les négociations avec Paris pour Ugarte.