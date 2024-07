Ugarte à Manchester United, c'est validé

Manchester United aurait trouvé un accord personnel avec Manuel Ugarte, du Paris Saint-Germain, après avoir conclu un accord avec Leny Yoro.

Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain uruguayen, qui a le même agent, Jorge Mendes, que Yoro, est impatient de rejoindre les Red Devils malgré l'incapacité du club à offrir la Ligue des champions. Cependant, l'affaire est loin d'être conclue car United et le PSG ne sont pas encore parvenus à un consensus sur l'indemnité de transfert.

Le Daily Mail rapporte que le PSG est ferme dans son évaluation et a fixé un prix de 59 millions de livres (76 millions de dollars) pour Ugarte. Le milieu de terrain, qui a rejoint les champions de Ligue 1 en provenance du Sporting CP pour 42 millions de livres (54 millions de dollars) l'été dernier, correspond à la stratégie du club qui consiste à construire une équipe plus jeune sans grandes vedettes et qui n'est pas enclin à le vendre à un prix réduit.

L'intérêt de United pour Ugarte se heurte à une forte concurrence de la part d'autres clubs européens de premier plan. Le Bayern Munich a manifesté son intérêt et deux clubs italiens ainsi qu'un autre club de Premier League se sont renseignés. Cet intérêt accru de la part de plusieurs clubs renforce la position du PSG sur son évaluation, ce qui complique encore les efforts de United pour s'attacher les services du milieu de terrain.