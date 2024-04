Mercato, le PSG scelle l'avenir de Manuel Ugarte

Le PSG a pris la décision importante pour l’avenir de Manuel Ugarte.

Le Paris Saint-Germain aborde la phase la plus décisive de sa saison. Déjà officiellement champion de Ligue 1, le club parisien a désormais le regard tourné vers la finale de Coupe de France (vs Lyon le 25 mai, ndlr) et la Ligue des Champions. Le PSG affronte d’ailleurs le Borussia Dortmund ce mercredi en demi-finale aller de la C1. Mais ces échéances n’empêchent pas le club de la capitale de se concentrer sur la situation contractuelle de ses joueurs à l’image de celle de Manuel Ugarte.

Le PSG se heurte à un mur sur le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain va enclencher une nouvelle ère la saison prochaine avec le départ imminent de Kylian Mbappé. L’international français devrait rejoindre l’été prochain, le Real Madrid à moins d’un énorme rebondissement. Le PSG s’active même déjà afin de lui trouver un remplaçant. Un remplaçant qui sera obligé de se fondre dans le collectif, le club ayant fait le choix de ne plus miser sur des individualités dès cette saison.

Pour le moment, aucune des pistes (Osimhen, Leao, Rashford, Gyokeres) ne semblent être proches de la capitale. Par ailleurs, le PSG compte se renforcer à d’autres postes notamment au milieu de terrain et en défense. Mais là encore, le club s’est heurté à des refus dans les dossiers Upamecano et De Ligt alors que Joshua Kimmich semble bien parti pour rejoindre le FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Manuel Ugarte n’est pas à vendre

A défaut d’avoir gain cause sur le marché des transferts, le PSG fait tout pour conserver ses joueurs. Après la prolongation de Warren Zaire-Emery, le club francilien est déjà en pourparlers pour prolonger également Vitinha. Par ailleurs, la situation de Manuel Ugarte semble être différente. En grande forme en début de saison, le milieu de terrain uruguayen connait un coup de moins bien en cette deuxième partie de saison.

Une méforme qui aura suffi pour que La Gazzetta dello Sport fasse état d’un intérêt de la Juventus Turin pour le joueur. Une rumeur à laquelle le PSG n’a pas mis du temps à répondre. Selon les informations rapportées de Fabrizio Romano, le club de la capitale ne compte pas céder Manuel Ugarte quelle qu’en soit la nature de l’offre.