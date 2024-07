PSG, le dernier indice qui confirme le départ de Manuel Ugarte

C’est confirmé. Manuel Ugarte va bel et bien quitter le PSG, cet été.

Le Paris Saint-Germain ne vit pas un mercato de rêve cet été. Malgré sa volonté de recruter à différents postes, le club parisien se fait refouler pour la plupart de ses cibles. En plus d’avoir du mal à convaincre sur le marché des transferts, le PSG fait aussi face à la concurrence d’autres grands clubs européens ou encore saoudiens. Ce qui ne dissuade pour autant Paris de continuer le ménage au sein de son effectif avec le départ imminent de Manuel Ugarte, annoncé à Manchester United.

Manuel Ugarte en passe de quitter le PSG

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur à avoir quitté la capitale française, cet été. Si le départ du Bondynois n’était pas voulu, le PSG n’a pas eu mal à se débarrasser des joueurs comme Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier ou encore Sergio Rico.

L'article continue ci-dessous

Getty

Après ces derniers, qui étaient arrivés en contrat, le ménage se poursuit à Paris avec les départs attendus de Renato Sanches, Xavi Simons, Fabian Ruiz (peut-être ?) ou encore Manuel Ugarte. Annoncé à Manchester United depuis plusieurs semaines, le dernier cité est toujours un joueur du PSG. Mais un dernier indice vient de confirmer le départ de l’international uruguayen.

Joao Neves in, Manuel Ugarte out

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été dernier, Manuel Ugarte avait réalisé une bonne première partie de saison avant de baisser en régime en seconde partie. Ce qui a conduit à sa relégation sur le banc par Luis Enrique, surtout avec la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery et de Vitinha. Désireux donc de retrouver du temps de jeu, l’ancien milieu de terrain du Sporting Lisbonne a décidé d’aller voir ailleurs.

The Athletic confirme ce vendredi que l’Uruguayen se dirige bien vers un départ à Manchester United. Mais si Manuel Ugarte est déjà tombé d’accord avec les Red Devils, ce n’est toujours pas le cas du PSG. Le club parisien souhaiterait d’abord boucler la signature de Joao Neves avant de libérer l’international uruguayen. Et comme nous venons de le relayer, le milieu de terrain portugais est sur le point de débarquer dans la capitale française. Ainsi, le deal entre le PSG et Manchester United au sujet de Manuel Ugarte devrait aboutir dans les prochaines journées.