Mercato PSG : Deux "titis" ont des prétendants

Tous deux très prometteurs avec le PSG, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery auraient plusieurs prétendants sur le mercato hivernal.

Très performant en Youth League, le Paris Saint-Germain dispose de plusieurs talents bruts dans son effectif. Et leurs performances avec les jeunes, ou plus récemment avec l'équipe première du club de la capitale, pourraient attirer des prétendants sur le marche des transferts. Ce mercredi, RMC Sport révèle qu'Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery seraient la cible de plusieurs clubs en France et à l'étranger cet hiver.

Un prêt pour Gharbi ?

Le premier, âgé de 18 ans, n'a disputé que deux matches cette saison, avec une titularisation en Coupe de France contre Châteauroux (3-1), sa première en professionnel lors de laquelle il s'est illustré par une passe décisive. Dans son cas, Angers, le FC Metz et un club néerlandais dont le nom n'a pas filtré aimerait recruter le jeune milieu espagnol sous la forme d'un prêt. Mais le décuple champion de France préfèrerait le conserver, notamment après le départ au milieu de Pablo Sarabia, qui ne sera peut-être pas remplacé, et des performances moyennes des autres milieux parisiens.

Des cadors européens sur WZE

Pour le second, les offres susceptibles d'arriver pourraient être bien différentes. Avec 7 matches, dont deux titularisations sur les trois derniers matches (contre Châteauroux et Rennes), l'international u19 français a fait forte impression. D'après RMC Sport, plusieurs écuries dont "les noms font rêver" seraient attentifs à la situation du milieu de 16 ans, parmi lesquelles figure Arsenal. Mais les Gunners comme les autres prétendants sont conscients qu'il sera difficile de convaincre le PSG de se séparer de l'une des ses plus belles pépites.