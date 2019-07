Mercato PSG / Barcelone - Leonardo fait le point sur Neymar : "Il n'y a pas d'offre concrète, il est avec nous !"

Dans des propos accordés au Parisien, Leonardo a fait le point sur la situation de Neymar, annoncé à Barcelone depuis des semaines.

Alors que le feuilleton Neymar continue de déchaîner la presse espagnole, Leonardo a fait le point dans des propos accordés au Parisien après le match nul du à (1-1), ce samedi. Le directeur sportif n'a rien esquivé.

"Honnêtement, il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois que l'on a parlé. Rien du tout. Ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'offre concrète pour Neymar, il est avec nous. C'est un joueur du Paris Saint-Germain", a-t-il lâché au sujet du cas Neymar, s'accordant ainsi au refrain tenu par Thomas Tuchel quelques minutes plus tôt.

Relancé sur la possibilité d'un échange, le directeur sportif du PSG s'en est tenu à son propos. "Je répète, il n'y a pas d'offre concrète. C'est la même situation depuis dix jours".

Leonardo a par ailleurs indiqué que l'effectif actuel était déjà bien garni à moins d'un mois de la reprise du championnat de . "On en a beaucoup parlé, mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète. Elle est déjà compétitive, elle a un peu de tout, des jeunes, des joueurs très expérimentés. Il nous manque encore les joueurs qui ont joué la Copa America(NDLR : Marquinhos, Thiago Silva, Cavani), Choupo-Moting qui a participé à la CAN et Dagba qui est revenu un peu blessé de l'Euro Espoirs. On avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu".