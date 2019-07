Le Barça n'a pas besoin de Neymar selon Eric Abidal

Le Barça est cité parmi les clubs susceptibles d’accueillir Neymar. Pourtant, le discours officiel laisse croire que le Brésilien n'est pas une cible.

Le directeur sportif de Barcelone, Eric Abidal, a laissé entendre que Neymar n'était pas nécessaire au Camp Nou. Du moins, d'un point de vue numérique. Antoine Griezmann portant leur nombre d'attaquants à six et c'est ce qui était désiré avant l'entame du mercato par les responsables du club.

Un contrat pesant 120 millions d'euros (108 millions) a été conclu et permis à l'international français de rallier le Nou Camp. Et ce dernier a rejoint Lionel Messi et Luis Suarez au sein de cette formation au potentiel offensif déjà redoutable. Le Barca peut également se vanter de compter sur Ousmane Dembele, Philippe Coutinho et Malcom dans ses rangs, et il n'est pas certain que ces éléments, au temps de jeu limité, changent de clubs cet été.

Le mercato est encore long et tout reste envisageable. Des ventes pourraient débloquer de l'argent, en vue d'un autre renfort. Mais, en l'état actuel des choses, aucun accord n'a été conclu et Abidal certifie que les Blaugrana n'ont pas besoin d'un autre attaquant. "Nous avions besoin de six joueurs attaquants et, avec Griezmann, nous en avons six. Après, c'est l'entraîneur qui prend les décisions", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Abidal est ravi d’avoir vu un compatriote français le rejoindre en terre catalane. Et Griezmann est pressenti pour apporter encore plus de qualité à l’équipe d’Ernesto Valverde. Interrogé sur l’utilité du Maconnais, Abidal a déclaré: "Pour commencer, son talent. Nous le connaissons tous. Son expérience aussi car il a remporté beaucoup de titres. Il était un joueur très important pour l'Atletico Madrid. Il peut faire la différence dans les grands matches et est capable de jouer dans différentes positions. C'est toujours un excellent buteur et le Barca a besoin de joueurs comme lui. ”

La star du Barca, Lionel Messi, est resté silencieux sur l'arrivée de Griezmann. Une silence qu a suscité quelques polémiques dans la presse espagnole, mais Abidal a tenu à les désenfler: "Ce n’est pas le rôle de Messi. S'il donne son avis sur un joueur d’une autre équipe, il manque de respect à ses coéquipiers actuels. Je crois que c'est pour ça que Léo ne voulait pas parler d'Antoine."

Le Barça a recruté un joueur français, mais il en a raté un autre. Adrien Rabiot, qui faisait partie de ses cibles par le passé, a rejoint finalement la . Abidal a lâché quelques mots à son sujet: "Il était sur notre liste et a décidé de signer pour la Juventus. Nous ne savons pas pourquoi, mais cela pourrait être pour des raisons sportives ou financières, je ne sais pas."