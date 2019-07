Mercato PSG / Barcelone : Thomas Tuchel évoque encore Neymar et nie un contact avec Dembélé

Thomas Tuchel a encore été interrogé sur Neymar après le match nul du PSG contre Nuremberg (1-1), ce samedi.

Après la seconde sortie du dans cette préparation estivale, soldée par un match nul à (1-1), Thomas Tuchel a encore été interrogé sur le feuilleton Neymar, qui agite la presse mondiale depuis presque un mois.

Le technicien allemand a tenu un refrain comparable à sa dernière sortie médiatique sur le sujet, mardi.

"La situation entre Neymar et moi est claire, c’est maintenant quelque chose entre lui et le club. Il fait partie du vestiaire et s'entraînera avec nous demain (dimanche)", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. Des propos absolument identiques à ce qu'il avait pu confier devant la presse il y a trois jours.

Nuremberg - PSG (1-1) - Mbappé encore en feu, Sarabia décisif, Diallo lancé, difficultés défensives : ce qu'il faut retenir du match nul du PSG

L'article continue ci-dessous

"Je suis toujours déçu si un joueur est en retard. Mais c'est clair entre nous, maintenant c'est entre le club et Ney. Nous travaillons ensemble. Si je savais qu'il voulait partir ? Oui, avant la Copa America. Mais c'est une chose entre le club et Ney. Et il reste un joueur du PSG", avait-il lâché.

Par ailleurs, Thomas Tuchel a nié avoir été en contact avec Ousmane Dembélé ces derniers jours. Les deux hommes se sont bien connus durant leur aventure commune au . Le champion du monde français a vu son nom apparaître dans les scenarri imaginés par la presse catalane.