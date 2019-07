Mercato - Promu en Premier League, Aston Villa est le club anglais qui a le plus dépensé cet été

À moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts en Angleterre, seule une équipe a dépensé les 100 millions d'euros d'investissement.

Habitué à des dépenses de plus en plus folles, la se montre plus calme cet été. Cependant, à l'approche de la fermeture du mercato (programmée le 8 août), certains clubs s'activent et pourraient bien bouleverser cette tendance.

Déjà dix recrues pour les Villans

Tout le monde ne fait pourtant pas preuve de prudence lors de ce marché des transferts 2019 : , promu en Premier League cette saison, n'a pas hésité à investir plus de 100 millions d'euros pour renforcer son équipe en vue du maintien. Les Villans sont d'ailleurs la seule équipe à avoir dépassée pour l'instant ce montant.

Le club de Birmingham a ainsi recruté dix joueurs depuis le début de l'été avec notamment 25 millions d'euros pour Wesley, l'attaquant brésilien de Bruges, mais aussi 22 millions d'euros pour Tyrone Mings, le défenseur central de . En tout, les dirigeants ont dépensé 129 millions d'euros pour assurer leur place en PL, trois ans après leur relégation.

À noter la présence de Leicester sur le podium. La formation de Brendan Rodgers n'a pas hésité à casser sa tirelire pour récupérer Youri Tielemans, prêté en seconde partie de saison l'an passé. L'international belge a coûté 45 millions d'euros aux Foxes. Ayoze Perez a aussi été recruté pour une belle somme.

Cependant, les grosses écuries anglaises sont dans l'attente : et les deux clubs de Manchester pourraient bien frapper fort d'ici dix jours avec notamment Nicolas Pépé pour le premier club cité. Du côté de (mercato axé sur les jeunes) et (suspendu de recrutement), le contexte est différent et oblige les deux clubs à adopter des stratégies différentes.