Mercato OM : Le dossier Milik à la Juventus se complexe

Alors que son prêt d'Arkadiusz Milik à la Juve se termine, le club italien ne souhaiterait pas activer l'option d'achat, mais plutôt un autre prêt.

La fin de saison approche et l'ouverture du mercato estival également. Cela signifie que les clubs vont récupérer les joueurs qui étaient prêtés jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023. Pour l'Olympique de Marseille, cela est synonyme du retour de plusieurs cas épineux tels que Jordan Amavi, Pol Lirola ou encore Konrad De La Fuente. Il y a également Arkadiusz Milik qui, malgré l'option d'achat intégrée à son prêt à la Juventus de Turin, pourrait revenir dans la cité phocéenne.

Un nouveau prêt pour Milik ?

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de la Juve ne souhaitent pas lever l'option d'achat de l'attaquant polonais, fixée à 7 millions d'euros et qui expire le 15 juin. Et malgré les performances décevantes du buteur de 29 ans, les Bianconeri souhaiteraient le conserver sous la forme d'un prêt. La direction turinoise serait entrée en contact avec celle de l'OM afin de discuter d'un nouveau prêt d'un an, en incluant une obligation d'achat (en fonction du nombre de matches joués ou d'une qualification en Ligue des Champions) inférieure à celle actuellement en vigueur.

Pour l'heure, le club phocéen ne serait pas partant à l'idée de baisser le prix de l'option d'achat et porterait son attention sur l'intérêt de la Lazio Rome.