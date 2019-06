Mercato - OL : Filipe Luis (Atlético Madrid) pour remplacer Ferland Mendy ?

Pour pallier le départ de Ferland Mendy, l'OL serait intéressé par le latéral madrilène Filipe Luis (34 ans).

En quête d’un nouveau latéral gauche après avoir perdu son habituel titulaire Ferland Mendy, transféré mercredi dernier au Real Madrid pour 48 M€, l’Olympique Lyonnais s’intéressait à une piste brésilienne expérimentée.

Avec les arrivées de Juninho en tant que directeur sportif et Sylvinho dans le rôle d’entraîneur, il est fort probable que le mercato de se tourne vers le . En effet, d’après les informations de L’Equipe, le latéral de l’Atletico Madrid, Filipe Luis intéresserait le club rhodanien.

Une première offre de 8,5 M€ aurait été refusé par le LOSC pour l’international malien Youssouf Koné, ce qui aurait poussé les dirigeants lyonnais à lancer la piste Filipe Luis. Des discussions ont ainsi été ouvertes avec l'international brésilien, en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid.

L'article continue ci-dessous

Cependant, plusieurs gros clubs seraient également dans la course. Le latéral de 33 ans intéresserait aussi le club brésilien de Flamengo, le et plusieurs clubs étrangers dont l’AS . De plus, une prolongation d’un an avec les Colchoneros n’est pas impossible.

D’autres pistes brésiliennes

Si Filipe Luis souhaiterait attendre la fin de la Copa America pour décider son avenir, l’OL aurait déjà étudiés d’autres profils, toujours sur le marché brésilien. Les latéraux gauches auriverde Renan Lodi (Athletico Paranaense, 21 ans) et Ayrton Lucas ( , 21 ans) sont également dans les petits papiers des dirigeants lyonnais.