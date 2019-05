Lyon, les premiers mots de Juninho et Sylvinho

Le directeur sportif Juninho et l'entraîneur Sylvinho sont arrivés à Lyon ce lundi et ont affiché leur envie de relever ce défi.

L'Olympique Lyonnais a tourné la page Bruno Genesio et va en entamer une nouvelle avec le duo Juninho-Sylvinho à sa tête. L'ancien meneur de jeu des Gones débarque dans le costume de directeur sportif et amène dans ses valises un autre brésilien, l'ancien latéral du et d' qui vivra ses débuts en tant qu'entraîneur dans un club européen. Un duo inédit mis en place par Jean-Michel Aulas pour retrouver les sommets.

Quelques jours après la fin du championnat de et le dernier match de l'ère Genesio remporté face à Nîmes vendredi soir, Juninho et Sylvinho sont arrivés à ce lundi. L'ancien meneur de jeu brésilien et le nouvel entraîneur des Gones se sont retrouvés à l'aéroport où ils ont également retrouvé Jean-Michel Aulas puis ont visité les installations du club rhodanien. Les micros et les caméras étaient braqués sur eux et ils ont affiché leur envie de relever ce nouveau challenge.

Sylvinho : "Assez fort pour relever ce challenge"

"Beaucoup d’émotions, cela fait presque dix ans maintenant que je suis parti de Lyon. Pour le nouveau challenge, on sait que c’est un grand défi. Avec Sylvinho, ça va être un peu plus facile. C’est quelqu’un qui a pratiquement été formé en Europe. On est prêt à commencer à travailler, à connaître les joueurs. On a vraiment envie de commencer et d’aider l’OL à faire une meilleure saison que celle-là", a révélé le nouveau directeur sportif des Gones.

Ex-adjoint de Tite avec la sélection du , Sylvinho a également fait sa première déclaration publique. Plus sobre que Juninho, le successeur de Bruno Genesio, qui a quitté la fédération brésilienne, se sent prêt pour diriger l'Olympique Lyonnais : "Oui, je suis prêt. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. C'est un grand challenge et je suis assez fort pour le relever". L'ancien latéral brésilien aura l'occasion d'en dire plus ce mardi lors de la présentation commune avec Juninho devant la presse.

Le duo Juninho-Sylvinho est "très attendu" comme l'a avoué Jean-Michel Aulas à son ancien numéro 8 lors de ses retrouvailles à l'aéroport. Les deux Brésiliens vont avoir la lourde tâche d'aider l'Olympique Lyonnais à retrouver les sommets du football français et à redevenir une place importante sur la scène européenne. La saison prochaine est déjà en phase de préparation pour les Gones qui vont pouvoir se mettre au travail.