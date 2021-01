Mercato - OL : Depay va rester cet hiver… pour le titre en Ligue 1 ?

Selon les informations de L’Équipe, Memphis Depay restera à Lyon cet hiver, et partira libre l’été prochain à l’expiration de son contrat.

"Je suis concentré sur ce que je fais ici. Je ne veux pas faire de déclaration pour le moment, je ne veux pas faire de langue de bois… Mais après, il va falloir que je m’en aille bientôt. Profitons de ma présence, peut-être jusqu’à la fin de saison." Ces mots sont ceux de Memphis Depay après son doublé inscrit face à Lens (3-2) mercredi en .

Le Barça sur la paille, Depay au courant

Une sortie tout de même énigmatique, qui laisse planer le doute à six mois de l’expiration du contrat du Batave chez les Gones. Mais il n’en sera rien. Selon L’Équipe, Depay devrait rester à jusqu’au terme de la saison, sans pour autant prolonger.

Comment l’expliquer, alors que l’ancien de MU semblait tout proche de rejoindre le Barça l’été dernier ? Tout d’abord, le buteur rhodanien a sans doute conscience que les Catalans n’ont pas les moyens de le recruter cet hiver, même à prix réduit. Pour eux, la priorité s’appelle Eric Garcia de .

Lyon joue le titre ? Depay aussi

Mais d’autres clubs, à l’instar de la , sont prêts à s’asseoir à la table de Jean-Michel Aulas pour négocier cet hiver. Peine perdue ? Sans doute. «On a une grande équipe et c’est tout ce que j’ai à dire», avait ajouté Depay après la victoire lensoise. Traduction : le titre est jouable cette année, et le Néerlandais veut faire partie de l’aventure.

Depay sortirait ainsi par la grande porte, et non la petite hivernale à six mois de la fin de son contrat, lui qui aura finalement passé un peu moins de quatre années chez les Gones. Sans oublier la juteuse prime à la signature qu’il pourra négocier l’été prochain avec le club qui aura la chance de l’accueillir libre.